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ТАСС

Рябков: Россия призывает начать переговоры по запрету размещения вооружений в космосе

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Вид на Землю из космоса
Вид на Землю из космоса.
Источник изображения: roscosmos.ru/Антон Шкаплеров

Как отметил замглавы МИД РФ, Москва выступает за конструктивное и равноправное сотрудничество в космической сфере

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Россия призывает к запуску переговоров по разработке международного инструмента, запрещающего размещение в космическом пространстве любых видов вооружений. Об этом говорится в приветствии замглавы МИД РФ Сергея Рябкова к участникам международной "Гагаринской" конференции, которое зачитал в понедельник заместитель директора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Александр Дейнеко.

"Важнейшей задачей глобального масштаба является предотвращение гонки вооружений в космосе. Призываем к запуску переговоров по разработке международного, юридически обязывающего инструмента, запрещающего размещение в космическом пространстве любых видов вооружений, а также применение силы или угрозы силы в отношении космических объектов, - отметил он. - Для этого уже имеется хорошая основа, соответствующий российско-китайский проект договора, внесенный на рассмотрение Конференции по разоружению в Женеве".

Дипломат подчеркнул, что до тех пор пока не будет выработан такой многосторонний документ, "стабилизировать ситуацию призвана выдвинутая Россией, ставшая международной инициатива по принятию странами политического обязательства по неразмещению первыми оружия в космосе". "Ее полноформатными участниками уже стали три десятка государств, их число постоянно расширяется", - добавил Рябков.

Как отметил замглавы МИД, Россия выступает за конструктивное и равноправное сотрудничество в космической сфере. "РФ последовательно выступает за сохранение конструктивного взаимодействия в космической сфере на ключевых направлениях объединительной, международной повестки дня. В комитете ООН по космосу проводим линию на обеспечение равноправного доступа государств в космическое пространство и его сбережение для будущих поколений", - указал он.

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