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Известия.ru

Под Нижним Новгородом стартовал основной этап учений «Запад-2021»

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Учения ВС РФ
Учения ВС РФ.
Источник изображения: РИА Новости/Виктор Толочко

Основной этап совместных учений Вооруженных сил России и Белоруссии «Запад-2021» стартовал 13 сентября на полигоне Мулино в Нижегородской области.


В маневрах также задействованы военные из Армении, Казахстана, Кыргызстана, Монголии и Индии. На учении среди прочего отрабатывают военные сценарии по отражению атаки условного врага и нанесению ответного огневого удара.

В рамках основного этапа планируется отработать взаимодействие российских и иностранных воинских подразделений. Россия предоставила другим участникам учений военную технику и вооружение для выполнения практических задач, сообщает РЕН ТВ.

Ожидается, что основной этап учений посетит президент России Владимир Путин.

Впервые на полигоне покажут работу смешанных мобильных групп ПВО по борьбе с беспилотниками, после чего на полигоне появится дивизион боевых роботов «Уран 9».

В стратегических учениях «Запад-2021» участвуют около 200 тыс. военнослужащих, более 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе свыше 290 танков, более 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей. Войска тренируются на пяти полигонах в Белоруссии и девяти в России, в Балтийском море.

10 сентября началась активная фаза российско-белорусских стратегических учений. За это время военные Балтийского флота организовали оборону морского побережья и операцию по высадке морского десанта с привлечением морской пехоты Северного флота. Военные мероприятия состоялись на территории полигона Хмелевка, расположенного в Калининградской области. Высадка десантов происходила при поддержке истребителей Су-30СМ и бомбардировщиков Су-24 БФ.

Кроме этого в России впервые проведено массовое десантирование более 600 военных в полной экипировке ночью. Десантирование провело псковское соединение ВДВ. Кроме личного состава были десантированы 30 единиц военной техники.

Со своей стороны экипажи самолетов Воздушно-космических сил (ВКС) совместно с авиацией Западного военного округа (ЗВО) на совместных учениях «Запад-2021» отработали нанесение массированного бомбового удара. Учения прошли на полигоне в Смоленской области.

Так, экипажи дальних бомбардировщиков Ту-22м3 российских ВКС и Су-34 ЗВО использовали авиационные бомбы по целям, которые обозначали бронированную технику, бетонные укрытия и замаскированные командные пункты потенциального противника. Всего к полетам привлекли около 20 самолетов оперативно-тактической и дальней авиации.


Учения «Запад-2021» являются завершающим этапом совместной подготовки Вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации в текущем году. Они продлятся до 16 сентября.

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