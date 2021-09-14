ВВС Малайзии продолжат эксплуатацию истребителей F/A-18D и Су-30МКМ до 2035-2040 гг.

ЦАМТО, 13 сентября. Военно-воздушные силы Малайзии продолжат эксплуатацию истребителей F/A-18D "Хорнет" и Су-30МКМ до 2035 и 2040 гг., соответственно.

Как сообщает Defencesecurityasia.com со ссылкой на заявление командующего малазийских ВВС генерала Акбала Абдула Самада (Ackbal Abdul Samad), для эффективной эксплуатации самолеты пройдут процедуру планового технического обслуживания, а также программу модернизации.

В частности, парк F/A-18D в этом году начнет проходить 12-летнюю программу технического обслуживания внутри страны (Local Planned Maintenance 12 years-LPM12Y). Для Су-30МКМ предусмотрена программа продления сроков службы (Service Life Extension Program – SLEP) и модернизации в середине срока эксплуатации (Mid-Life Upgrade – MLU), которые обеспечат эксплуатацию до 2040 года и далее.

В настоящее время Военно-воздушные силы Малайзии эксплуатируют восемь истребителей F/A-18D и 18 Су-30МКМ.

По словам командующего, программа закупки новых самолетов для замены F/A-18D "Хорнет" будет реализована в 14-м "Плане обороны Малайзии" (RMK-14) на 2030-2035 гг., а для Су-30МКМ – в 15-м "Плане обороны Малайзии" (RMK-15) на 2036-2040 гг.

А.Самад также сообщил, что командующему ВС Кувейта направлено письмо, в котором малазийские ВВС выразили намерение приобрести списанные F/A-18C/D кувейтских ВВС. Ответ пока не получен.