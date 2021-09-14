Войти
Известия.ru

Путин поручил проиндексировать зарплаты военных и силовиков выше инфляции

107
0
0
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Президент России Владимир Путин поручил предусмотреть в бюджете средства на индексацию зарплат военных и силовиков выше уровня инфляции. Соответствующий перечень поручений по итогам второго этапа XX съезда партии «Единая Россия» опубликован на сайте Кремля.

Поручение дано российскому правительству. Так, необходимо при подготовке проекта закона о федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов предусмотреть бюджетные ассигнования на индексацию в 2022 и 2023 годах денежного довольствия военных и сотрудников правоохранительных органов выше уровня инфляции.

Срок исполнения поручения — до 1 октября 2021 года.

31 августа глава государства подписал указы о единовременной выплате в 15 тыс. рублей военнослужащим и правоохранителям. Выплаты осуществят в этом месяце, они начались с 6 сентября.

Как объяснял глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, такая выплата будет перечислена военнослужащим из-за высокого уровня инфляции и пандемии коронавируса.

22 августа Путин на встрече с представителями партии «Единая Россия» выступил с инициативой разово выплатить по 10 тыс. рублей всем пенсионерам, в том числе и работающим. Тогда же российский лидер предложил по итогам 2021 года осуществить военнослужащим единовременную выплату в среднем в 15 тыс. рублей, а через два дня поручил распространить эту меру на курсантов и сотрудников правоохранительных органов.

Кроме того, президент сообщал о намерении попросить депутатов Госдумы заложить в бюджет индексацию денежного довольствия военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов выше инфляции.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
Похожие новости
24.06.2021
Игры, ракеты и НАТО: о чем Путин, Шойгу и Бортник говорили на конференции по безопасности
24.11.2020
"На Армению не покушались": почему Россия не вступила в конфликт в Карабахе
25.02.2019
Первый за три года: Олег Салюков стал генералом армии
23.12.2016
Итоги года для российской армии: спасение Сирии и сложные отношения с НАТО
05.09.2013
Ракетный переполох
16.04.2013
Непобедимая и реформируемая российская армия? ("Wirtualna Polska", Польша)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.09 01:18
  • 1
Учения «Запад-2021»: американский взгляд. Часть 1
  • 14.09 01:12
  • 20
Sina (Китай): заморский эксклав наконец-то «расцвел»! Россия вонзает нож в самое сердце НАТО
  • 14.09 00:34
  • 9
wPolityce (Польша): ядерное оружие в Польше? Пора действовать
  • 14.09 00:13
  • 21
Служба безопасности Украины отрицает причастность к истории с задержанием в Белоруссии 33 россиян из ЧВК "Вагнера"
  • 14.09 00:11
  • 2
NI: преимущество российского истребителя Су-75 Checkmate заключается в его цене
  • 13.09 23:12
  • 5
Гвардейская танковая армия ЗВО получит БМПТ, танки Т-80БВМ и ЗРК «Тор-М»
  • 13.09 22:35
  • 4
Захарова заявила о связи разработчиков «Умного голосования» с Пентагоном
  • 13.09 20:11
  • 2
Центр "Авангард" предоставит своим воспитанникам льготы в учебных программах ДОСААФ России
  • 13.09 20:00
  • 4
Заложен тральщик «Афанасий Иванников» проекта 12700
  • 13.09 16:43
  • 2
Минобороны передало Таджикистану боевые разведывательные машины БРДМ-2М
  • 13.09 12:40
  • 3
На учениях «Запад-2021» используются боевые багги «Сармат-2»
  • 13.09 11:37
  • 2
The National Interest (США): Россия проводит испытания танка Т-90 с загоризонтным видением
  • 13.09 00:39
  • 22
Ветеран КГБ Кобяков: сводки для Горбачева о "болевых точках" СССР утекали иностранным агентам
  • 12.09 20:32
  • 50
Ил-112В впервые совершил перелет в Жуковский
  • 12.09 17:02
  • 3
Американцы испытали концепцию беспилотного ведомого для истребителей