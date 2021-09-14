Путин поручил проиндексировать зарплаты военных и силовиков выше инфляции

Президент России Владимир Путин поручил предусмотреть в бюджете средства на индексацию зарплат военных и силовиков выше уровня инфляции. Соответствующий перечень поручений по итогам второго этапа XX съезда партии «Единая Россия» опубликован на сайте Кремля.

Поручение дано российскому правительству. Так, необходимо при подготовке проекта закона о федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов предусмотреть бюджетные ассигнования на индексацию в 2022 и 2023 годах денежного довольствия военных и сотрудников правоохранительных органов выше уровня инфляции.

Срок исполнения поручения — до 1 октября 2021 года.

31 августа глава государства подписал указы о единовременной выплате в 15 тыс. рублей военнослужащим и правоохранителям. Выплаты осуществят в этом месяце, они начались с 6 сентября.

Как объяснял глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, такая выплата будет перечислена военнослужащим из-за высокого уровня инфляции и пандемии коронавируса.

22 августа Путин на встрече с представителями партии «Единая Россия» выступил с инициативой разово выплатить по 10 тыс. рублей всем пенсионерам, в том числе и работающим. Тогда же российский лидер предложил по итогам 2021 года осуществить военнослужащим единовременную выплату в среднем в 15 тыс. рублей, а через два дня поручил распространить эту меру на курсантов и сотрудников правоохранительных органов.

Кроме того, президент сообщал о намерении попросить депутатов Госдумы заложить в бюджет индексацию денежного довольствия военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов выше инфляции.