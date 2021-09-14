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Граждане Узбекистана будут работать на российском «Камазе»

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Источник изображения: vpk-news.ru

Первая группа из 150 граждан Узбекистана отправилась на работу на предприятия «Камаза» в рамках организованного набора, осуществленного в августе.

Об этом сообщает ИА «Sputnik Узбекистан» со ссылкой на Агентство по внешней миграции республики.

«После успешного прохождения конкурса в рамках соглашения между агентством ПАО «Камаз» первые 150 граждан Узбекистана с положительными результатами медицинских обследований были направлены для временного трудоустройства на предприятия российского автозавода», — заявили в ведомстве.

В августе представители «Камаза» провели конкурс по набору до 400 граждан Узбекистана  для работы на заводах российского автопроизводителя. По итогам отбора работу смогли получить слесари механико-сборочных работ, транспортировщики, штамповщики.

Отмечается, что российский автозавод оплатит им перелет, обеспечит проживание и оформление документов на работу в России. Оплата питания будет производиться за счет частичного удержания из заработной платы привлеченных работников.

Соглашение об организованном наборе граждан Узбекистана для временной работы на территории России подписано в 2017 году. В январе—августе 2021 года на работу в Россию уже отправились 51,7 тыс. узбекистанцев при общем населении страны в более 35 миллионов человек, пишет Eadaily.

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Страны
Россия
Узбекистан
Компании
КАМАЗ
Проекты
Медицина
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