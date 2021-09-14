Министерство обороны одобрило парашютную систему Magic

Спортивная парашютная система Magic холдинга «Технодинамика» Госкорпорации Ростех прошла государственные испытания Министерства обороны.

Эта экспертиза – обязательное условие, чтобы изделие могли использовать спортивные команды Вооруженных сил РФ.

Производство спортивной парашютной техники – одна из компетенций парашютного дивизиона «Технодинамики». Сегодня в спортивную линейку входят парашюты как для классических дисциплин, соревнований на точность приземления, так и системы для групповой акробатики.

Magic – девятисекционный переходной парашют типа «крыло», который предназначен для спортивных прыжков. Его могут использовать как новички, так и профессионалы.

Парашютная система мягко раскрывается, проста и безопасна в управлении и устойчива в турбулентной атмосфере.

Купол парашюта изготавливается из ткани нулевой воздухопроницаемости (ZP) – она улучшает летные характеристики изделия. Стропы из вектрана, жидкокристаллического полиэфирного волокна, которые используются в системе, не деформируются в процессе эксплуатации и уменьшают лобовое сопротивление при полете. Парашют выдерживает температуры от –40 до + 40 C°. Кроме того, Magic оснащен спортивным парашютным ранцем Irbis. Он был разработан специально для классического парашютизма и по своим функциональным возможностям, эргономике и дизайну сравним с лучшими мировыми образцами.

«Создавая купол Magic, мы учли пожелания представителей сборной России по парашютному спорту. Все доработки конструкции выполнили c учетом накопившихся при эксплуатации замечаний. То, что парашютная система прошла госиспытания Минобороны, дополнительно подтверждает, что наши специалисты отлично справились с задачей», – отметил генеральный директор холдинга «Технодинамика» Игорь Насенков.

До этого лишь одна отечественная система – «Мальва-24» – проходила госиспытания. «Мальва-24» – семисекционный точностной парашют, предназначенный для выполнения всех видов прыжков отдельными спортсменами и группами парашютистов из самолетов и вертолетов. Материал купола – ткань с частичной воздухопроницаемостью класса F-111. Парашют с площадью купола 24,2 кв. м позволяет совершать прыжок людям весом до 100 кг., сообщает Ростех.

Спортивные парашютные системы Magic и «Мальва-24» разработаны ивановским заводом «Полет».