Войти
Военно-промышленный курьер

Министерство обороны одобрило парашютную систему Magic

95
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Спортивная парашютная система Magic холдинга «Технодинамика» Госкорпорации Ростех прошла государственные испытания Министерства обороны.

Эта экспертиза – обязательное условие, чтобы изделие могли использовать спортивные команды Вооруженных сил РФ. 

Производство спортивной парашютной техники – одна из компетенций парашютного дивизиона «Технодинамики». Сегодня в спортивную линейку входят парашюты как для классических дисциплин, соревнований на точность приземления, так и системы для групповой акробатики. 

Magic – девятисекционный переходной парашют типа «крыло», который предназначен для спортивных прыжков. Его могут использовать как новички, так и профессионалы. 

Парашютная система мягко раскрывается, проста и безопасна в управлении и устойчива в турбулентной атмосфере. 

Купол парашюта изготавливается из ткани нулевой воздухопроницаемости (ZP) – она улучшает летные характеристики изделия. Стропы из вектрана, жидкокристаллического полиэфирного волокна, которые используются в системе, не деформируются в процессе эксплуатации и уменьшают лобовое сопротивление при полете. Парашют выдерживает температуры от –40 до + 40 C°. Кроме того, Magic оснащен спортивным парашютным ранцем Irbis. Он был разработан специально для классического парашютизма и по своим функциональным возможностям, эргономике и дизайну сравним с лучшими мировыми образцами.

«Создавая купол Magic, мы учли пожелания представителей сборной России по парашютному спорту. Все доработки конструкции выполнили c учетом накопившихся при эксплуатации замечаний. То, что парашютная система прошла госиспытания Минобороны, дополнительно подтверждает, что наши специалисты отлично справились с задачей», – отметил генеральный директор холдинга «Технодинамика» Игорь Насенков.

До этого лишь одна отечественная система – «Мальва-24» – проходила госиспытания. «Мальва-24» – семисекционный точностной парашют, предназначенный для выполнения всех видов прыжков отдельными спортсменами и группами парашютистов из самолетов и вертолетов. Материал купола – ткань с частичной воздухопроницаемостью класса F-111. Парашют с площадью купола 24,2 кв. м позволяет совершать прыжок людям весом до 100 кг., сообщает Ростех.

Спортивные парашютные системы Magic и «Мальва-24» разработаны ивановским заводом «Полет».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Ростех
Технодинамика
Похожие новости
27.08.2021
Новейший гранатомет "Балкан" готов к серийному производству
30.03.2021
Полная иллюзия полета. Как и на чем учатся летать летчики боевых вертолетов
23.11.2020
Время "Градов" и "Смерчей". Как Рогожин наладил в СССР производство систем залпового огня
03.09.2020
Jane's: русский «Стайер» позволит десантироваться со сверхвысот
20.06.2016
«Технодинамика» планирует обеспечить 15% потребностей Индии в ремонте воздушных судов
26.01.2016
Ключевой компонент
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.09 01:18
  • 1
Учения «Запад-2021»: американский взгляд. Часть 1
  • 14.09 01:12
  • 20
Sina (Китай): заморский эксклав наконец-то «расцвел»! Россия вонзает нож в самое сердце НАТО
  • 14.09 00:34
  • 9
wPolityce (Польша): ядерное оружие в Польше? Пора действовать
  • 14.09 00:13
  • 21
Служба безопасности Украины отрицает причастность к истории с задержанием в Белоруссии 33 россиян из ЧВК "Вагнера"
  • 14.09 00:11
  • 2
NI: преимущество российского истребителя Су-75 Checkmate заключается в его цене
  • 13.09 23:12
  • 5
Гвардейская танковая армия ЗВО получит БМПТ, танки Т-80БВМ и ЗРК «Тор-М»
  • 13.09 22:35
  • 4
Захарова заявила о связи разработчиков «Умного голосования» с Пентагоном
  • 13.09 20:11
  • 2
Центр "Авангард" предоставит своим воспитанникам льготы в учебных программах ДОСААФ России
  • 13.09 20:00
  • 4
Заложен тральщик «Афанасий Иванников» проекта 12700
  • 13.09 16:43
  • 2
Минобороны передало Таджикистану боевые разведывательные машины БРДМ-2М
  • 13.09 12:40
  • 3
На учениях «Запад-2021» используются боевые багги «Сармат-2»
  • 13.09 11:37
  • 2
The National Interest (США): Россия проводит испытания танка Т-90 с загоризонтным видением
  • 13.09 00:39
  • 22
Ветеран КГБ Кобяков: сводки для Горбачева о "болевых точках" СССР утекали иностранным агентам
  • 12.09 20:32
  • 50
Ил-112В впервые совершил перелет в Жуковский
  • 12.09 17:02
  • 3
Американцы испытали концепцию беспилотного ведомого для истребителей