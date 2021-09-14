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Российская газета

На учениях "Запад-2021" провели массовое ночное десантирование людей

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На стратегических учениях "Запад-2021" впервые провели ночное десантирование более 600 человек и 30 единиц военной техники. Выброска десантников и техники прошла на полигоне Струги Красные под Псковом.


Минобороны России обкатывает в ходе совместных стратегических учений России и Беларуси "Запад-2021" новейшие образцы техники, а также апробирует уникальные методы ведения боевых действий.

Как рассказали в военном ведомстве, ночная массовая высадка десанта и техники проводилась с 20 самолетов военно-транспортной авиации Ил-76. "Ильюши" одновременно осуществили выброску "крылатой" пехоты с высот от 600 метров до 4 километров на две площадки. В десантировании участвовали более 600 человек в полной экипировке, с оружием и снаряжением и 30 боевых машин десанта и бронетранспортеров. Координировалась высадка подразделений при помощи современных комплексов навигации и приборов ночного видения.

После того как "голубые береты" приземлились и привели в готовность технику, они выполнили захват полевого аэродрома и уничтожили условного противника при поддержке артиллерии и средств противовоздушной обороны.

Ранее на учениях впервые были впервые применены ударные робототехнические комплексы "Платформа-М", вооруженные гранатометами.

Выброска "крылатой" пехоты проводилась одновременно с высот от 600 метров до 4 километров

Боевые роботы применялись при выполнении задач по ликвидации условных незаконных вооруженных формирований в городских условиях. Комплексы "Платформа-М" также использовались для проведения разведки и проделывания проходов в минных полях.


Александр Степанов

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Страны
Белоруссия
Россия
Продукция
Ил-76
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