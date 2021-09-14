СН-53К впервые показал свою реальную эффективность

Корпус морской пехоты (КМП) США впервые задействовал свой новый тяжёлый вертолёт в неучебной миссии. Вчера, 12 сентября, портал thedrive.com сообщил о том, что СН-53К King Stallion эвакуировал вертолёт MH-60S, совершивший жёсткую посадку в горах.

MH-60S Seahawk ВМС США с четырьмя людьми на борту совершил экстренную посадку на высокогорном хребте у города Бишоп, штат Калифорния. Экипаж не пострадал и был эвакуирован, а повреждённый вертолёт остался на высоте около 3600 м.

MH-60S Seahawk после жёсткой посадки Источник изображения: thedrive.com

В КМП США разработали план транспортировки повреждённого MH-60S с минимальной разборкой. В собранном виде Seahawk весит почти 7 т, тогда как CH-53K способен нести на внешней подвеске до 16 т.

Эвакуация MH-60S на внешней подвеске СН-53К Источник изображения: thedrive.com

CH-53K King Stallion — тяжёлый транспортный вертолёт с максимальной взлётной массой почти 40 т. Машина способна перевозить свыше 13 т грузов на внешней подвеске, а в её внутреннем отсеке может разместиться до 55 пассажиров. Экипаж вертолёта составляет от двух до пяти человек — помимо пилотов, в его состав могут быть включены три стрелка, обеспечивающие круговую защиту.