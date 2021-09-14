Электрические лебедки: как выбрать подходящий инструмент

Электролебедки помогают перемещать грузы в разных условиях, будь это стройплощадка или промышленное предприятие. Выбирая инструмент, нужно ориентироваться на цели его применения.

Виды электрических лебедок

Основное назначение электролебедок – это работа с грузами. Оборудование поможет вытянуть машину из канавы, переместить массивную конструкцию на стройплощадке или демонтировать тяжелый объект на производственной площадке. Лебедки разные, поэтому их делят на несколько основных категорий:

монтажные – работают с грузами большой массы, например, при монтаже тяжелого оборудования;

тяговые – перемещают разные объекты, например, транспортные средства;

малогабаритные – широкий сегмент лебедок, используемых на производстве, в быту, на стройке и др.

Есть и другие разновидности инструментов, например, маневровые для работы с железнодорожными вагонами, планетарные (разновидность малогабаритных устройств) и другие.

Приобрести лебедки электрические в Москве можно в специализированной компании, заказывая инструмент на сайте (здесь удобно изучать характеристики и сравнивать разные модели). Современные инструменты отличаются высокой производительностью и могут применяться как самостоятельные устройства, либо при оснащении транспорта и спецтехники, включая подъемные краны.

Выбираем электролебедку

Сначала нужно определиться с назначением инструмента. Например, тяговые электрические лебедки обычно используют в строительных работах и на складах в составе грузоподъемных устройств.

Если стоит задача поднимать и фиксировать груз на весу, тогда подойдет монтажная электролебедка, которую можно использовать в составе строительной техники. Отдельная категория – это специальные лебедки для транспортных средств, их ставят на грузовые и легковые машины, эвакуаторы и другие виды техники, применяя тогда, когда ТС нужно вызволить из грязи, снежной каши и т.д.

Характеристики инструмента

При выборе нужно оценивать основные параметры электролебедок:

тип нагрузок, на который они рассчитаны;

требования к электросети;

скорость перемещения груза и т.д.

Купить электрическую лебедку можно в компании «Адванта-М» в Москве, предварительно ознакомившись с характеристиками и преимуществами моделей на сайте. Оценивайте мощность, тяговое усилие, грузоподъемность, тип тормоза, габариты, массу и другие параметры электролебедок.

Правильно подобранное оборудование станет основой безопасных работ, связанных с подъемом и перемещением грузов.