Новый Kia Rio: чем может заинтересовать авто

Kia Rio – машина, которая идеально подходит для повседневной эксплуатации. Предлагает такие автомобили автосалон МАС Моторс, обновленный седан был спроектирован с учетом рекомендаций российского подразделения Kia Motors. В машине воплощены разные требования российских водителей – это и увеличенный клиренс, и емкая АКБ. Этот седан готов выдержать непростые условия эксплуатации и гарантирует своему владельцу комфорт при езде и полную безопасность.

Экстерьер

Стильный городской автомобиль со спортивными элементами можно увидеть на https://www.masmotors.ru/catalog/kia, машина получила новые фары, полностью светодиодная оптика обеспечивает отличную освещенность дороги.

Дизайнерское решение объединить задние фонари и линии между ними в одну композицию пошли авто на пользу, машина выглядит мощно и спортивно. Легкосплавные диски диаметром 16” стали эффектным дополнением к динамичному образу автомобиля. Элегантные хромированные ручки выглядят стильно.

Сейчас новый KIA Rio – это отличное приобретение для поклонников спортивного стиля, особенно если выбрать комплектацию Style, которая оснащена проекционными противотуманными фарами и бросающимся в глаза радиатором.

Комфорт при езде и продуманная эргономика

У автомобилей для российского рынка увеличенный дорожный просвет, а также высокопрофильная резина, необходимая для амортизации неровностей на дороге. В старшей комплектации бесключевой доступ, в остальных – центральный замок. Максимум внимания инженеры компании уделили вопросу комфорта автомобилиста. В зависимости от комплектации, салон обшит автомобильной тканью или искусственной кожей.

В топовой версии присутствует электропривод поясничной поддержки кресла водителя, регулируемый подлокотник, вместительные карманы в дверных картах, управление аудиосистемой на рулевом колесе и множество других полезных опций.

Отдельно отметим наличие у авто объемного багажника, вмещающего до 480 л груза. Пространство можно расширить, если сложить спинку дивана заднего ряда. В старшей комплектации доступ к багажному отделению можно получить, даже если у вас заняты руки.

С помощью ключа автомобиль Kia Rio можно завести дистанционно, следовательно, нет необходимости устанавливать сигнализацию с автозапуском для прогрева двигателя. Водитель может в любой момент настроить климатическую систему таким образом, чтобы в салоне была нужная температура.

Если вам понравился Kia Rio, обратите внимание на предложение официального дилера «МАС МОТОРС» – тут можно приобрести машину не только за наличный расчет, но и в кредит.