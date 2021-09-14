Печат (Сербия): маленькие украинские наполеоны

Сегодня Украина — страна, «балансирующая на грани». Устойчивый мир, экономическое, политическое и военное сотрудничество с Россией — единственный рецепт спасения того, что еще осталось от Украины. Идеи братоубийственной войны будут создавать все больше проблем, и украинцам придется указать своим власть предержащим путь, по которому идти нельзя.

За день до "исторической" встречи в Вашингтоне украинского президента Владимира Зеленского с его американским коллегой Джо Байденом представитель НАТО в Киеве Александр Винник сделал странное заявление. Военные действия на Донбассе, по словам главы представительства альянса на Украине, не мешают Украине вступить в НАТО. Многие радикальные украинцы, жаждущие любого знака внимания от "любимого Запада" после семи лет на периферии американских и европейских интересов, тут же интерпретировали это заявление так, как им хотелось. "Западные союзники не бросят нас на произвол судьбы", - подбадривали они самих себя и тех, кто верит в сказки братьев Гримм, хотя кадры из Афганистана были весьма убедительны сами по себе: опасно быть врагом Соединенных Штатов, но быть их "другом" может быть еще опаснее. Падение без парашюта с высоты тысячи метров производит отрезвляющее воздействие, особенно если это не вы повисли на крыле военного транспортного самолета. И именно такому положению, возможно не совсем осознанно, судя по всему, больше всего радуются в Киеве те, кто призывают к конфликту с Россией, ожидая ощутимой поддержки от Вашингтона.

Вопросы и параллели

Поэтому, как отмечают российские эксперты, заявление Винника следует трактовать в ключе прямо противоположном тому, в каком его поняли сторонники конфликта с военной сверхдержавой Россией. Представитель НАТО не имел в виду, что, пока Киев ведет военные действия на Донбассе, все на Западе поспешат принять Украину в свой военный альянс. Этого не случится, пока они не решат начать полномасштабную, скорее всего, ядерную войну. Этот гибельный сценарий они все же предпочитают "уступить" афганцам или украинцам. А Запад будет взирать на это со стороны и подбадривать украинских "хлопцев", чтобы они продержались как можно дольше. Нет, господин Винник имел в виду нечто совсем другое: он хотел ободрить своими словами Киев, который может свободно продолжить свой поход на Донбасс, веря, что Украину примут в НАТО и что война не повлияет на вопрос потенциального членства. Только принимать ее никто не намерен.

Ввиду недавнего афганского опыта Зеленский должен задуматься над еще одним аспектом. Если талибам (их было 75 тысяч в тапках и тюрбанах) хватило четырех дней, чтобы захватить почти весь Афганистан, который "защищали" 300 тысяч проправительственных бойцов (у Киева намного меньше), в чье снаряжение и подготовку Вашингтон вложил сто миллиардов долларов, то что украинцы, которые просят у США хотя бы несколько сотен миллионов помощи, могли бы противопоставить в потенциальном конфликте десяткам дивизий, до зубов вооруженных и великолепно оснащенных российских солдат под командованием генерала армии Сергея Шойгу? Сколько дней или часов потребовалось бы им, чтобы сломить отпор "украинской армии"? Ведь даже влиятельное американское издание "Форин полиси" констатирует, что сегодня Украина - страна, "балансирующая на грани". Будем надеяться, что никто всерьез не рассматривает подобные авантюры. В противном случае может случиться так, что этот "кто-то" не дотянет до реальных боев и какие-нибудь разумные люди вынесут его из офиса и поместят в учреждение соответствующего типа.

Путь, по которому нельзя идти

И украинской власти, и украинскому народу меньше всего нужна сегодня война, в которой не могли бы победить и многие более сильные страны. Устойчивый мир, экономическое, политическое и военное сотрудничество с братской Россией - единственный рецепт спасения для того, что еще осталось от Украины, когда-то самой развитой республики Советского Союза. Судя по заявлениям представителей НАТО, а также нынешней киевской верхушки, они сами не слишком верят в то, что подобное возрождение вообще возможно. Идеи братоубийственной войны на Украине, ориентированной на Запад и НАТО, будут создавать все больше проблем только самим гражданам этой страны, и им придется указать своим власть предержащим путь, по которому идти нельзя. Ведь до сих пор они творили все, что хотели, благодаря отсутствию какой бы то ни было реакции и протеста со стороны народа против вредных шагов, которые разрушили украинскую экономику и какую-никакую государственность. Теперь единственное, что они могут, это просить о помощи тех, кто готов им помочь потопить себя еще больше.

Поэтому на "саммите" с американским президентом в Белом доме Зеленскому только и оставалось это делать, но ощутимой поддержки от Вашингтона не последовало. Не только потому что в июне в Женеве Байден и российский президент Владимир Путин, судя по всему, пришли к определенному взаимопониманию и согласию по некоторым вопросам, беспокоящим обе нации. Дело еще и в том, что после провала в Афганистане Соединенным Штатам в данный момент не нужна новая авантюра, даже для отвлечения внимания американской общественности. Тем более американцы не хотят злить того (то есть Путина), кого всего три месяца назад просили помочь в некоторых важных вопросах. Конечно, есть те, кто мечтает о дестабилизации России после парламентских выборов в конце текущего месяца. Затем могло бы начаться "украинское наступление" и триумфальный "марш на Москву". Но все это такие же иллюзии, как и членство Украины в НАТО, в которое так верит Зеленский. На самом деле Вашингтону, а особенно Киеву еще долго придется учитывать такой фактор, как Путин.

Пропагандистская машина украинского лидера распространила информацию о том, что Байден якобы одобрил некий "план Зеленского", согласно которому Вашингтон даст Киеву 277 миллиардов долларов "на развитие". Факт в том, что в "развитие" Афганистана американцы вложили триллион долларов, но афганцы хорошо знают, сколько счастья им это принесло. Своим уходом американцы ясно показали, что вложения не окупились, и поэтому теперь нужно сохранять осторожность, учитывая, что все то же самое (или еще хуже) они хотят повторить на Украине, где их вместо талибов встретят русские на своей собственной земле.

Наверное, даже талибам смешно

Кроме Байдена, Зеленский поделился своими мыслями и с "экспертным сообществом в Вашингтоне, хотя степень его влияния на тех, кто принимает решения о столь больших деньгах, прежде всего в Конгрессе, весьма сомнительна или практически равна нулю. Что касается Байдена, то, как передают на Украине, его взгляды не совпали с мнением Зеленского о развитии событий на Донбассе, об ожидаемой военной помощи, а также о "Северном потоке - 2". Американский лидер уже дал зеленый свет на его строительство на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель. Таким образом, основные политические замыслы президента Украины провалились.

Зато он привез из США меморандум о взаимопонимании и договоренности о строительстве АЭС и безопасности космических полетов. Кроме того, Зеленскому обещали 463 миллиона долларов на поддержку демократии и прав человека, 45 миллионов в виде гуманитарной помощи, еще 60 на безопасность и три миллиарда долларов поддержки от американского банка развития в рамках упомянутого меморандума. Конечно, это намного меньше, чем то, чего ждал Зеленский, особенно если учесть, что львиная доля "помощи" приходится на "развитие демократии". В переводе это означает укрепление политических сил, которые должны держать в узде и самого Зеленского. Особенно неприятно, когда вторая по величине страна Европы с 40-миллионным населением зависит от 45 миллионов долларов американской гуманитарной помощи. Это около доллара на гражданина в год. Наверное, даже талибам смешно.

Поучительный полет без парашюта

А ведь Зеленский строил намного более смелые планы. Он хотел, чтобы американские вложения в украинскую нефть и газ достигли 28 миллиардов долларов, включая строительство морского СПГ-терминала. Тогда Киев смог бы сохранить статус "сильного игрока" даже после запуска "Северного потока - 2". Кроме того, Зеленский хочет 25 миллиардов для замены ТЭЦ, работающих на угле, и перехода на "зеленую энергию". Правда, это крайне амбициозный план для страны, которая десятилетиями едва поддерживает энергетическую стабильность (российский газ Украина сейчас импортирует из Европы, а уголь закупает у мятежного Донбасса). Согласно этому плану, в области энергетики Украина обошла бы даже Германию, которая планирует отказаться от угля только через 15 лет. Но главный "перл" - это идея Зеленского о том, что "Амазон", "Гугл" и "Майкрософт" откроют свои огромные дата-центры на Украине и таким образом доверят безопасность своих данных "украинским союзникам". Правда, и это еще не все: украинский лидер хочет включить свою страну в проект НАСА по освоению Луны, построить обводную дорогу вокруг Киева и основать фонд для финансирования IT-индустрии.

После возвращения Зеленского из Вашингтона выяснилось, что, слишком увлекшись фантазиями об американских миллиардах и "союзничестве", он забыл о самом главном вопросе: когда на Донбассе и на Украине воцарится мир? И как этого достичь, если отбросить безумные идеи о погибельных походах на Крым, Донецк, Луганск и Москву? Или Зеленский и его команда верят, что Путин и Шойгу испарятся сами по себе и что маленькие украинские наполеоны, увенчанные ратной славой, пойдут маршем на Москву? Прежде чем их кто-нибудь вынесет из офиса, было бы лучше, если бы они вместо мечтаний о полете на Луну пересмотрели кадры из Афганистана. Там такие же люди, как они, летали без парашютов.

Боян Билбия (Бојан Билбија)