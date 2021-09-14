Украина явила миру авиационное чудо, в которое не верили

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода "Антонов".

Украинское правительство утвердило Государственную целевую научно-техническую программу развития авиационной промышленности на 2021-2030 годы. В конце концов — не все же стратегии утверждать, можно и программам уделить внимание. Ну а почему в поле зрения украинского правительства вдруг попало авиастроение, об этом хорошо сказал Зеленский, недавно заявивший о желании летать и всех бомбить.

В результате реализации авиационной программы авторы обещают:

– сохранить 50 тысяч рабочих мест и создать сверх того 6000 новых за десять лет;

– обеспечить серийный выпуск самолетов, авиационных двигателей и другой авиатехники;

– разработать новые грузовые самолеты, украинский вертолет, беспилотные летательные аппараты гражданского назначения и модернизировать существующие типы пассажирских и грузовых самолетов и вертолетов, авиатренажеров;

– довести к 2030 году объем реализованной продукции до десяти миллиардов долларов;

– разработать новые авиадвигатели;

– начать международные проекты кооперативной разработки и производства самолетов "Ан" с иностранными партнерами, увеличить объем экспорта авиатехники и услуг до 5,5-7,5 миллиарда долларов за период 2021-2030 годов.

Не сказать, что экспорт авиатехники на 550-750 миллионов долларов в год — это фантастическая величина. Например, один Airbus A380 стоит 390-490 миллионов долларов.

Вопрос в другом: в состоянии ли в принципе Украина обеспечить развитие своей авиапромышленности?

Разумеется, нынешняя программа развития авиапрома для Украины далеко не первая. Предыдущая (на период до 2020 года) принималась в 2008-м. И даже была профинансирована на 40%, что по украинским меркам в целом неплохо, а уж с учетом происходивших в 2014 году и после событий — тем более.

До этого, с 2000-го, действовала Государственная комплексная программа развития авиационной промышленности Украины на период до 2010 года. А еще до нее — программа развития авиапрома, датированная 1992-м.

Под более ранние программы давались масштабные льготы. Да и прямое бюджетное финансирование тогда Украина могла себе позволить в куда больших объемах.

Однако же все это время украинская авиационная промышленность по большей части деградировала. Стабильной вплоть до 2014 года оставалась лишь работа компании "Мотор Сич". Да еще компания "Антонов" с собственным конструкторским бюро периодически выдавала всплески в виде завершения реализации начатой еще при СССР программы Ан-70 или постсоветской программы Ан-148.

Но при этом стабильная деятельность "Мотор Сич" была связана прежде всего с поставкой двигателей для российской авиационной промышленности. А упомянутые программы Ан-70 и Ан-148 реализовывались не только в кооперации с российскими предприятиями, но и в немалой степени за российские деньги — и с ориентиром на российский же рынок. Именно эти обстоятельства и позволили Украине в тот период избежать полного развала своего авиастроения.

Более того, в 2013 году Россия предлагала Украине не только 15-миллиардный кредит и дополнительную скидку в цене на газ, но и загрузку ее авиастроительных и судостроительных предприятий. Разумеется, в случае отказа от подписания экономической части Соглашения об ассоциации Украины с ЕС.

Речь шла о продолжении закупок Россией двигателей на "Мотор Сич", массовом выпуске Ан-148 в Воронеже по лицензии компании "Антонов" и с некоторыми украинскими комплектующими, а также на Украине с российскими комплектующими, развертывании массового выпуска грузового Ан-70 в обеих странах. Проект более чем наполовину был профинансирован Россией, а доля российских комплектующих в самолете превышала 50%. Летом 2013 года стороны договорились и о восстановлении производства Ан-124 "Руслан" — было даже создано совместное предприятие.

Чем все закончилось, известно. В июне 2014 года Порошенко запретил военно-техническое сотрудничество с Россией. Запрет касался и товаров двойного назначения, то есть всего авиастроения.

Собственно, в результате серийная сборка самолетов на Украине прекратилась еще в июне 2015 года — с тех пор заказчикам не поставлено ни одного самолета. Иначе и быть не могло, поскольку на Украине нет чего-то даже отдаленно похожего на замкнутый цикл их производства.

Зато сплошным потоком рождаются прожекты по разработке все новых и новых моделей, на самом высоком уровне говорится о грядущем вот-вот восстановлении производства самолетов десятками штук в год. Да что там — будучи в США, Зеленский заявил, что Украина "снова строит собственные самолеты, вертолеты, танки и военно-морской флот". Ну и что, что только в его фантазиях, — зато красиво звучит.

Тем не менее даже в рамках происходившего стремительного развала авиационной отрасли за 2011-2020 годы объем реализации продукции авиапрома Украины составил 13,1 миллиарда долларов (большая часть, правда, пришлась на период сотрудничества с Россией). Забавно, что это прямо признано неудовлетворительным результатом.

И вот теперь, в рамках развития отрасли, планируется, что она выдаст на-гора за следующие десять лет продукции на десять миллиардов долларов. То есть даже меньше.

Достичь этого результата планируется благодаря финансированию программы на 1,3 миллиарда долларов, из которых 700 миллионов даст бюджет, а еще 600 — сами предприятия. То есть 600 планируется занять, поскольку своих денег у предприятий нет.

При этом в программе никак не раскрывается вопрос, что собирается делать Украина с тотальной (более чем наполовину) зависимостью своего авиапрома от импортных комплектующих. Оговоренных средств явно недостаточно, чтобы даже частично ее преодолеть.

Если же предполагается закупка западных комплектующих (вместо российских), то опыт с попыткой переделки под них Ан-70 наглядно продемонстрировал — это путь в никуда. В этом случае украинский самолет становится неконкурентным даже по цене, не говоря о возможностях финансирования проектов, качестве сборки, сервисном обслуживании, продвижении на рынке и так далее. Еще одной проблемой является исход рабочих и инженерных кадров с заводов за шесть лет их простоя, умноженный на деградацию систем высшего и профессионально-технического образования. Программа не дает ответа на вопрос, кто будет физически воплощать все задуманное.

В это связи создается устойчивое ощущение, что цель программы — получить вожделенное финансирование. Ведь авторы действуют по принципу известного анекдота: "Ты жарь, жарь — рыба будет!" В том смысле, что главное для них — именно выделение денег из бюджета и возможность кредитования под государственные гарантии. Тем более что и главе государства нравятся сказки о летающих украинских самолетах. Сомнений в способности освоения этих денег нет. А беспокоиться о результатах программы через десять лет, когда на Украине, скорее всего, не останется даже воспоминаний об авиапроме, вряд ли есть смысл.

Валерий Михайлов