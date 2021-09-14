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Российская газета

Американскую ракету ПРО испытали с отключенной ступенью

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Источник изображения: Минобороны РФ

Boeing и Агентство противоракетной обороны США отчитались об успешном испытании перехватчика системы GMD (Ground missile defense) в необычном режиме.

После запуска трехступенчатая ракета-носитель отделила перехватчик после отработки второй ступени, что позволило поразить цель на меньшей дистанции.

- Это стало возможным благодаря обновлению программного обеспечения. Оператор может выбирать между двух- и трехступенчатым режимом работы ракеты, - отметили в Boeing, производителе противоракет для GMD.

- Как ни странно это звучит, раньше американские ракеты так не умели. Такая вот странная и глупая "детская болезнь" и недоработка, - пишет Ядерный буревестник. - Из-за необходимости отрабатывать все три ступени у GMD большая ближняя "мертвая зона". Фактически необходимо сразу же запускать перехватчики "с запасом", потому что произвести второй перехват возможности не будет.

Это говорит в пользу расхожего мнения, что ПРО США - не боевая система, и грандиозный эксперимент и набор прототипов для отработки технологий.


Антон Валагин

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
GMD
Компании
Boeing
Проекты
Ядерный щит
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