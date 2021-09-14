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Российская газета

Применение новейших российских багги "Сармат-2" сняли на видео

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Минобороны РФ опубликовало кадры использования ульяновскими десантниками новейший транспортных средств - легких багги "Сармат-2", недавно принятых на вооружение ВДВ. Легкий скоростной вездеход предназначен для перевозки трех бойцов, оснащен 12,7-мм пулеметом "Корд" и автоматическим гранатометом "Пламя".

"Сармат-2" может применяться в горах на высоте до 3100 метров, преодолевать перевалы высотой до 4,5 км, перевозить грузы до 600 кг и транспортироваться по воздуху на внешней подвеске вертолетов, рассказали в военном ведомстве.

Багги применялись на нижегородском полигоне Мулино в ходе одного из эпизодов стратегических учений "Запад-2021".


Антон Валагин

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