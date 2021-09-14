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Интерфакс-АВН

На саммите ОДКБ 16 сентября ожидается заявление по Афганистану

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Вид на город Кабул в Афганистане
Вид на город Кабул в Афганистане.
Источник изображения: © РИА Новости / Валерий Мельников

Москва. 13 сентября. ИНТЕРФАКС - Главы государств-членов ОДКБ 16 сентября обсудят влияние ситуации в Афганистане на безопасность стран организации и примут совместное заявление, сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

"Члены Совета коллективной безопасности (СКБ) обсудят актуальные проблемы международной и региональной безопасности (...) Одним из самых важных вопросов станет ситуация в Афганистане и ее влияние на безопасность государств-членов ОДКБ. Как ожидается, будет принят рад важных политических заявлений, в том числе совместное заявление государств-членов ОДКБ "О положении в Афганистане", - заявил Зайнетдинов.

По его словам, в мероприятии, которое состоится 16 сентября в Душанбе, примут участие премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон. В заседании также будет участвовать генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

"В ходе сессии СКБ, как ожидается, будет принята декларация Совета коллективной безопасности, а также подписан ряд документов, касающихся миротворчества, обеспечения деятельности войск ОДКБ и оснащения Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ современными вооружением, военной и специальной техникой, специальными средствами, рассмотрен бюджет ОДКБ на 2022 год", - сказал пресс-секретарь организации.

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Армения
Афганистан
Белоруссия
Казахстан
Киргизия
Россия
Таджикистан
Компании
ОДКБ
Персоны
Путин Владимир
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