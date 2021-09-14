На полковых учениях в ЮВО впервые участвовали группы различных родов войск

В Ростовской области провели полковое тактическое учение (ПТУ) военнослужащих мотострелкового, артиллерийского и танкового полков 150-й мотострелковой дивизии Южного военного округа (ЮВО). Об этом в понедельник, 13 сентября, сообщили в пресс-службе ЮВО.

Учение проводилось на общевойсковом полигоне Кузьминский. Впервые были задействованы мобильные тактические группы для борьбы с беспилотными летательными аппаратами, оснащенные средствами ПВО и радиоэлектронной борьбы, а также тактические группы аэрозольного противодействия и тактические группы прорыва.

Кроме того, было организовано межвидовое взаимодействие армейской и оперативно-тактической авиации с батальонными тактическими группами. Особое внимание уделялось действиям мотострелковых подразделений на вертолетах, а также применению авиационных средств огневой поддержки.

Руководители учений оценили способности командиров всех уровней применять различные разведывательно-огневые и ударные комплексы, в том числе контрбатарейный, авиационный и снайперский.

В масштабном учении приняли участие более 4 тыс. военнослужащих ЮВО, было задействовано около 400 единиц бронетехники, включая БМП-3, самоходные гаубицы САУ 2С3 «Акация» и танки Т-72Б3.

В ночь на 12 сентября в Псковской области в рамках совместных с Белоруссией учений «Запад-2021» было впервые проведено десантирование более 600 военных в полной экипировке и 30 единиц военной техники.

К проведению маневра привлекли свыше 20 самолетов военно-транспортной авиации Ил-76. Они одновременно провели выброску подразделений ВДВ с высот от 600 до 4 тыс. м на две площадки приземления.