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ТАНТК им. Г.М.Бериева обеспечена сбалансированная загрузка до 2026 года

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Сборка реактивных самолетов-амфибий Бе-200ЧС на заводе ПАО «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г.М. Бериева»
Сборка реактивных самолетов-амфибий Бе-200ЧС на заводе ПАО «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г.М. Бериева».
Источник изображения: Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

ЦАМТО, 13 сентября. Председатель Совета Федерации ФС РФ Валентина Матвиенко в рамках рабочего визита в Ростовскую область 10 сентября посетила ТАНТК им. Г.М.Бериева (входит в состав дивизиона транспортной авиации ПАО "ОАК" Госкорпорации Ростех).

В ходе рабочей встречи с участием заместителя генерального директора Ростеха Александра Назарова глава ПАО "ОАК" Юрий Слюсарь рассказал о загрузке предприятия и реализации поручений, данных по итогам совещания под председательством спикера Совета Федерации в прошлом году в ходе посещения предприятия. Тогда подробно обсуждалась необходимость обеспечения завода новыми заказами на поставку Бе-200 в интересах российских ведомств, в первую очередь МЧС России. Кроме того, обсуждались планы по созданию специальной эскадрильи российских самолетов-амфибий, которая может использоваться для оказания помощи в борьбе с лесными пожарами на территории России, а также в рамках гуманитарных миссий в регионах с жарким климатом по всему миру.

"За прошедшие два сезона самолеты Бе-200 налетали 3600 часов в режиме боевого дежурства, сделали более 3000 сбросов воды, потушив более 2300 очагов пожара. Это крайне эффективная и востребованная машина. Сейчас на ТАНТК строятся два самолета-амфибии Бе-200ЧС для пополнения парка МЧС России. Кроме того, началось изготовление еще двух машин в рамках проекта создания будущей специальной эскадрильи. Планируется, что она будет состоять из десяти самолетов. В целом, уже сверстанные производственные планы обеспечивают сбалансированную загрузку ТАНТК до 2026 года, а с учетом высокого интереса к самолету на внешнем рынке, мы надеемся, что в ближайшие годы дополнительную загрузку предприятию могут дать экспортные заказы", – сообщил Юрий Слюсарь.

ТАНТК им. Г.М.Бериева является ведущим российским разработчиком и производителем самолетов-амфибий. С 2016 года на предприятии ведется серийное производство самолетов Бе-200 в интересах российских и зарубежных заказчиков. На предприятии была проведена глубокая модернизация производственных мощностей.

Бе-200ЧС – единственный в мире реактивный самолет-амфибия. Он может взять на борт 12 тонн воды. Самолет имеет большую производительность по количеству сбросов воды за один час. За одну заправку топливом самолет способен сбросить на очаг пожара до 270 тонн воды.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ПАО "ОАК".

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Продукция
Бе-200
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Слюсарь Юрий
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