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ЦАМТО

СНСЗ получил 192 млн. рублей на оптимизацию производственных процессов

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Церемония закладки морского тральщика "Лев Чернавин" (заводской номер 528) проекта 12700 для ВМФ России на АО "Средне-Невский судостроительный завод" в Санкт-Петербурге, 24.07.2020
Церемония закладки морского тральщика "Лев Чернавин" (заводской номер 528) проекта 12700 для ВМФ России на АО "Средне-Невский судостроительный завод" в Санкт-Петербурге, 24.07.2020.
Источник изображения: АО "Объединенная судостроительная корпорация"

ЦАМТО, 13 сентября. Фонд развития промышленности и АО "Средне-Невский судостроительный завод" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) подписали договор займа под поручительство АО "ОСК".

Договор предусматривает предоставление предприятию 192 млн. руб. по программе "Цифровизация промышленности" проекта "Внедрение цифровых и технологических решений, призванных оптимизировать производственные процессы на АО "СНСЗ".

В церемонии подписания договора приняли участие первый заместитель директора ФРП Алексей Кузнецов, заместитель генерального директора по инновационному и техническому развитию АО "ОСК" Василий Бойцов и генеральный директор АО "СНСЗ" Владимир Середохо.

Это второй совместный проект с Фондом, который позволит Средне-Невскому заводу осуществить переход предприятия на модель цифрового производства с реинжинирингом действующих бизнес-процессов. В ходе реализации проекта будет создана цифровая платформа "экосистемы" с включением этапов проектирования, производства и послепродажного сервиса продукции для всех подразделений верфи, проектных организаций и предприятий заказчика.

ОСК заинтересована в использовании всех возможных мер поддержки со стороны Фонда развития промышленности в связи с дальнейшей реализацией актуализированной Стратегии развития до 2030 года.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОСК".

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