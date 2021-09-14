ВМС Австралии приняли второй транспорт снабжения класса "Сэплай"

ЦАМТО, 13 сентября. Минобороны Австралии подписало акт приемки второго из двух заказанных для ВМС страны транспортов снабжения AOR (auxiliary oiler and replenishment ship) класса "Сэплай" (Supply).

Об этом сообщила компания Navantia Australia. Оба корабля были построены в Испании на верфи Navantia Ria de Ferrol.

Церемония приемки (A304) "Стэлуорт" состоялась после завершения проводившихся в течение двух месяцами работ по переоборудованию корабля, проведенных на военно-морской базе "Стирлинг" в Западной Австралии. Перед официальной приемкой корабль прошел ходовые испытания, программа которых включала проверку боевых систем, средств связи и навигации.

Как сообщал ЦАМТО, в мае 2016 года правительство Австралии по итогам тендера подписало с Navantia контракт на постройку двух транспортов снабжения в рамках проекта SEA-1654 Phase-3. Стоимость контракта составила 642 млн. австр. долл. (477 млн. долл. США). Строительство кораблей выполнялась в Испании на базе проекта 19500-тонного универсального транспорта снабжения "Кантабрия".

Кроме того, с Navantia был подписан пятилетний контракт стоимостью 250 млн. австр. долл. на обслуживание кораблей, которое будет выполняться подразделением Navantia Australia в Австралии.

Корабли предназначены для перевозки топлива, сухих грузов, воды, продуктов питания, боеприпасов, оборудования и запасных частей для снабжения боевых кораблей в море. Кроме того, суда могут быть использованы для борьбы с загрязнением окружающей среды, материального обеспечения войск и поддержки операций по оказанию гуманитарной помощи.

Церемония резки стали для постройки головного судна, "Сэплай", прошла 19 июня 2017 года. "Сэплай" прибыл на ВМБ "Стирлинг" в Западной Австралии 5 октября 2020 года для дооснащения специальным оборудованием и последующих испытаний. Корабль вошел в боевой состав австралийского флота в апреле 2021 года.

Церемония резки стали для второго транспорта (A304) "Стэлуорт" прошла 4 апреля 2018 года, закладка киля состоялась 24 ноября 2018 года, спуск на воду – 30 августа 2019 года. Корабль покинул Испании в мае 2021 года и прибыл в Перт 21 июня. Как ожидается, он войдет в боевой состав флота до конца 2021 года.

В процессе строительства судов было задействовано большое количество австралийских субподрядчиков, включая Taylor Bros, SAGE Automation, Australian Maritime Technologies, Sofraco Engineering, Capability by Design, Communications Design & Management, Sypaq Systems, ASP Ship Management, Scaf-West и Onsite Rental Group.

В составе ВМС Австралии два новых судна заменят 18221-тонный транспорт снабжения OR-304 "Саксесс" (Success), снятый с вооружения в июне 2019 года, а также танкер O-266 "Сириус" (судно южнокорейской постройки, приобретенное в 2004 году), снятие с вооружения которого запланировано на декабрь этого года.