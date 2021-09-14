В Минске состоялось ХIХ заседание Межгосударственной комиссии по военно-экономическому сотрудничеству ОДКБ

ЦАМТО, 13 сентября. В Минске 9 сентября состоялась ХIХ заседание Межгосударственной комиссии по военно-экономическому сотрудничеству (МКВЭС) Организации Договора о коллективной безопасности.

Заседание комиссии прошло под председательством зампредседателя правительства Российской Федерации, председателя МКВЭС Юрия Борисова. В его работе приняли участие заместитель генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков и председатель Государственного военно-промышленного комитета Республики Беларусь Дмитрий Пантус.

В повестке дня – рассмотрение широкого круга вопросов, включая результаты реализации решений комиссии, принятых на ее заседании в ноябре прошлого года, а также текущие итоги выполнения мероприятий принятой в 2016 году Программы военно-экономического сотрудничества государств-членов ОДКБ.

Кроме того, обсуждены результаты работы национальных частей комиссии по созданию системы каталогизации предметов снабжения вооруженных сил, обеспечению взаимной охраны прав на результаты интеллектуальной деятельности, полученные и используемые в ходе военно-экономического сотрудничества, развитию кооперационных связей предприятий и организаций государств-членов Организации.

Государства Организации Договора о коллективной безопасности серьезно продвинулись в плане оснащения Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР ОДКБ). Об этом заявил вице-премьер России, председатель Межгосударственной комиссии по военно-экономическому сотрудничеству ОДКБ Юрий Борисов по итогам заседания этой комиссии в Минске.

По его словам, на заседании был подписан "ряд важных документов, которые способствуют интеграции, совместным действиям государств в области обеспечения коллективной безопасности". Юрий Борисов подчеркнул важность таких действий в связи с ситуацией, которая складывается в Центральной Азии.

Документы, подготовленные по итогам работы Межгосударственной комиссии по военно-экономическому сотрудничеству ОДКБ, будут представлены для рассмотрения главам государств Организации на предстоящей 16 сентября встрече в Таджикистане.

"Крайне важным считаю прогресс подготовки к подписанию плана по оснащению Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ современным вооружением военной и специальной техникой, специальными средствами", – сказал вице-премьер России.

Он отметил, что ситуация в Афганистане является предметом самого пристального внимания государств ОДКБ. "Нам необходимо и впредь поддерживать регулярные контакты по линии силовых ведомств", – сказал Юрий Борисов.

"Такой план уже согласован, одобрен министрами обороны, секретарями советов безопасности и 16 сентября он будет представлен главам государств на утверждение", – в подтверждение слов председателя МКВЭС рассказал заместитель генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков.

По его словам, внимание руководителей национальных частей межгосударственной комиссии по военно-экономическому сотрудничеству было акцентировано на том, чтобы "не раскачиваться, а приступить к реализации этого плана". К этому подталкивает напряженная обстановка в центральноазиатском регионе.

В свою очередь, вице-премьер РФ Юрий Борисов рассчитывает на то, что главы стран ОДКБ на встрече в Душанбе подпишут соглашение по оснащению коллективных сил современным вооружением и техникой. Он уточнил, что следующее заседание комиссии по военно-экономическому сотрудничеству государств ОДКБ пройдет в Российской Федерации.

В числе важных вопросов, которые обсуждались на заседании в Минске, были также перспективы и стратегия интеграции и кооперации предприятий оборонно-промышленного комплекса стран ОДКБ. По словам заместителя генерального секретаря ОДКБ, данные документы долгосрочного планирования предварительно одобрены и после согласования будут вынесены на рассмотрение глав государств организации.

Речь шла и об организации военно-технического форума ОДКБ. "Если образно говорить, будем проводить выставку средств обеспечения безопасности в формате ОДКБ, где будут принимать участие предприятия оборонно-промышленных комплексов всех наших государств. Это основа выставки. Плюс будем привлекать третьи страны, в том числе задействовать механизм партнерства и наблюдательства", – отметил Валерий Семериков.

Как рассказал после проведения заседания комиссии журналистам председатель Государственного военно-промышленного комитета Беларуси Дмитрий Пантус, в повестке дня заседания комиссии была и важная тематика создания странами ОДКБ совместной военно-технической продукции. "Работа в этом плане развернута очень широко, – сказал он. – По понятным причинам у разных стран ОДКБ разный потенциал военно-технического сотрудничества. На сегодняшний момент одна из ключевых целей, которые мы преследуем, – создание совместного продукта, используя компетенции и опыт военно-технического сотрудничества, которые есть у стран-участниц ОДКБ".

По итогам обсуждения вопросов повестки дня принят ряд важных решений по дальнейшему развитию военно-экономического сотрудничества в рамках ОДКБ:

- план работы МКВЭС на 2022 год;

- проект Плана мероприятий по развитию кооперации и интеграции предприятий и организаций ОПК государств-членов ОДКБ до 2030 года;

- проект соответствующего Решения Совета коллективной безопасности ОДКБ об организации базового конгрессно-выставочного мероприятия ОДКБ – Международного форума обеспечения коллективной безопасности "Интерполитех".

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