Ракеты ЛМУР могут получить и штурмовики

Министерство обороны прорабатывает вопрос оснащения новейшими управляемыми ракетами ЛМУР не только вертолетов, но и боевых самолетов.

Рассматривается она также как перспективное оружие ударных беспилотников. Малогабаритный стокилограммовый боеприпас с мощной боевой частью отличается повышенной точностью и дальностью до 15 км. По мнению экспертов, по массогабаритным характеристикам он хорошо подходит для вооружения штурмовиков и беспилотников «Орион».

Среди самолетов в первую очередь ЛМУР (легкая многоцелевая управляемая ракета), известная также как «изделие 305», рассматривается для вооружения штурмовиков Су-25, рассказали «Известиям» источники в Министерстве обороны. Она должна дополнить его арсенал, состоящий из неуправляемого оружия и устаревших управляемых боеприпасов, разработанных в СССР.

В ходе тестирования новинка продемонстрировала высокие боевые возможности и универсальность. В результате «изделием 305» оснастят несколько типов российских вертолетов. Ее получат не только ударные модели, но и специальные варианты военно-транспортных машин.

Среди них — созданный для использования Силами специальных операций Ми-8АМТШ-ВН «Сапсан».