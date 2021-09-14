Афганские военные летчики не намерены возвращаться домой

США достигли соглашения с Узбекистаном, в рамках которого группа прибывших в эту страну летчиков афганских ВВС вместе с их семьями уже в эти выходные будет переброшена на американскую военную базу, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По его данным, речь идет о пилотах афганских ВВС, которые после прихода талибов к власти в Афганистане бежали вместе с родными в Узбекистан на самолетах и вертолетах афганских ВВС. Отмечается, что талибы оказывали давление на власти Узбекистана с целью добиться выдачи покинувших Афганистан летчиков.

Как подчеркивает газета, сами летчики, несмотря на обещанную талибами амнистию всем чиновникам и военным, опасаются за свою безопасность и безопасность своих родных.

Согласно изданию, в общей сложности в Узбекистане находятся 585 афганских летчиков, членов экипажей и их родственников.

Как ожидается, эти люди «вылетят на военную базу США в Дохе», но пока не ясно, отправятся ли они в дальнейшем в США или куда-либо еще, сообщает Eadaily.