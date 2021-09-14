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Боевой опыт, полученный в Сирии, пригодился вертолетчикам

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Источник изображения: vpk-news.ru

Вертолеты Ми-35 и Ми-24 армейской авиации Западного военного округа обеспечили прикрытие практических действий сухопутных войск в рамках учений «Запад-2021», применив тактику «вертолетной карусели».

Об этом сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

«В целях огневой поддержки наступающих подразделений экипажи вертолетов армейской авиации ЗВО на практике отработали нанесение авиационных ударов по живой силе, бронетанковой технике и объектам условного противника с использованием метода «вертолетная карусель», — отметили в пресс-службе.

Удары наносились противотанковыми ракетами «Штурм-В», «Атака-М», неуправляемыми авиационными ракетами С-8 класса «воздух-поверхность» и штатным авиационным вооружением.

Полеты выполнялись на малых и предельно малых высотах, используя в том числе естественные природные укрытия, не позволяя условному противнику себя обнаружить и нанести первым удар по вертолетам. Летчики активно применяли боевой опыт, полученный в Сирии.

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Сирия
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Ми-24
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