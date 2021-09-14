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Известия.ru

Экипажи Ил-38 уничтожили подлодку «противника» на учениях на Камчатке

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Экипажи противолодочных самолетов Ил-38 Тихоокеанского флота (ТОФ) в ходе учений на Камчатке отработали уничтожение подлодки условного противника. Об этом сообщили журналистам в понедельник, 13 сентября, в пресс-службе ТОФ.

«В ходе выполнения задач над акваторией Авачинского залива на первом этапе учения в сопровождении истребителей МиГ-31 летчики осуществили комплексное применение радиолокационных и гидроакустических средств обнаружения с постановкой буев, приему и анализу информации», — отметили в пресс-службе.

В рамках второго этапа учений экипажи трех самолетов Ил-38 поочередно произвели бомбометание по условной цели, которая имитировала субмарину условного противника.

Всего в учениях на Камчатке приняли участие более 20 самолетов и вертолетов.

12 сентября экипажи самолетов Воздушно-космических сил (ВКС) совместно с авиацией Западного военного округа (ЗВО) на совместных учениях «Запад-2021» отработали нанесение массированного бомбового удара. Учения прошли на полигоне в Смоленской области.

Так, экипажи дальних бомбардировщиков Ту-22м3 российских ВКС и Су-34 ЗВО использовали авиационные бомбы по целям, которые обозначали бронированную технику, бетонные укрытия и замаскированные командные пункты потенциального противника. Всего к полетам привлекли около 20 самолетов оперативно-тактической и дальней авиации.

В тот же день военные Балтийского флота на учениях «Запад-2021» организовали оборону морского побережья и операцию по высадке морского десанта с привлечением пехоты Северного флота. Мероприятия прошли на территории военного полигона Хмелевка, расположенного в Калининградской области.

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