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Известия.ru

Япония потребовала от России не нарушать ее воздушное пространство

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Источник изображения: Фото: TASS/Zuma

Япония по дипломатическом каналам направила РФ протест из-за якобы имевшего место нарушения воздушного пространства российским самолетом. Об этом сообщил генеральный секретарь японского правительства Кацунобу Като на пресс-конференции в понедельник, 13 сентября.

По его словам, накануне в 9:37 (3:37 мск) и в 9:58 (3:58 мск) российский самолет нарушил воздушное пространство Японии в районе мыса Сиретоко на Хоккайдо. Из-за этого были подняты истребители японских военно-воздушных сил самообороны.

«Министерство иностранных дел заявило российскому правительству по дипломатическим каналам решительный протест и потребовало принятия мер для неповторения подобного», — уточнил Като.

12 сентября минобороны Японии объявило о якобы нарушении российским самолетом Ан-26 воздушного пространства страны.

В распространенном ведомством релизе была фотография воздушного судна с подписью «Ан-26», сделанное, как утверждается, с борта поднятого на его перехват японского истребителя.

Ранее, в конце прошлого года, российский истребитель Су-30 поднимался для перехвата патрульного самолета Японии над Японским и Охотским морями. После разворота японского судна от российской государственной границы истребитель РФ вернулся на аэродром базирования.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Япония
Продукция
Ан-26
Су-30
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