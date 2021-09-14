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Российская газета

Летчики ВВО забросали бомбами "вражескую" субмарину

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Ил-38Н
Ил-38Н.
Источник изображения: © Юрий Смитюк/ТАСС

Экипажи противолодочных самолетов Ил-38 смешанного авиаполка из состава войск и сил на Северо-Востоке России выполнили бомбометание по подводной лодке условного противника, сообщил "РГ" начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ капитан 3 ранга Илья Колесников.

Летно-тактические учения прошли в акватории Авачинского залива. Сначала летчики в сопровождении истребителей МиГ-31 выполнили задачи по поиску и слежению за "вражеской" субмариной с применением радиолокационных и гидроакустических средств, постановкой буев, а также по приему и анализу передаваемой ими информации. Затем экипажи трех Ил-38 по очереди забросали бомбами цель, имитирующую подлодку условного противника.

Колесников отметил, что все экипажи со своими задачами успешно справились. Всего в учениях на Камчатке были задействованы свыше 20 самолетов и вертолетов.


Ольга Коваль

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Страны
Россия
Продукция
Ил-38
МиГ-31
Проекты
Военные учения
ТОФ
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