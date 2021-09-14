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Российская газета

Создателю ракетного оружия Непобедимому 13 сентября исполнилось бы 100 лет

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Источник изображения: rg.ru

13 сентября исполнилось бы 100 лет Сергею Павловичу Непобедимому - одному из самых гениальных создателей ракетного оружия. Из жизни он ушел 11 апреля 2014 года. Похоронен на Федеральном военном мемориальном кладбище - недалеко от Михаила Тимофеевича Калашникова.


Родился человек с необычной и, как оказалось, пророческой фамилией в 1921 году в семье рабочего. Именно фамилия словно обязывала его создавать лучшее в мире оружие. А появилась она, в общем-то, случайно. Его дед был кузнецом и заядлым кулачным бойцом. Он не проиграл ни одной схватки. И за ним закрепилось прозвище Непобедимый, перешедшее в фамилию.

Окончив школу в 1938 году, Непобедимый сразу решил поступать в Московский механико-машиностроительный институт им. Н.Э. Баумана. Этот вуз готовил специалистов исключительно для оборонной промышленности. Экзамены шли целый месяц. Тогда зачисляли не по ЕГЭ. Поступавшие сдавали: сочинение по литературе, русский письменный, математику, химию, физику, иностранный язык, историю ВКП(б). Из 36-ти абитуриентов студентами стали четверо, и Непобедимый в их числе. Поступил он на факультет боеприпасов. И потом всю свою жизнь их разрабатывал в Коломенском КБ машиностроения, став его генеральным конструктором и генеральным директором. Под его руководством и при личном участии сданы на вооружение и поставлены в серийное производство 28 ракетных комплексов различного назначения. И они реально были лучшими в мире, а некоторые таковыми остаются по сей день.

О его разработках рассказывать можно бесконечно долго. Вспомним некоторые.

Наша стране не первой поставила на вооружение противотанковые управляемые ракетные комплексы. Однако именно созданный С.П. Непобедимым ПТРК "Малютка" уже в начале 1960-х стал лучшим в мире. И самым дешевым! Его себестоимость составляла всего 500 рублей. А он гарантированно уничтожал танки, стоимостью сотни, а потом и миллионы долларов.

В войне "Судного дня", которая произошла на Ближнем Востоке в октябре 1973 года, египтяне сожгли своими "Малютками" 800 танков противника - практически весь бронепарк Израиля. Модернизированные "Малютки" до сих пор стоят на вооружении многих армий мира.

Одной из главных заслуг Непобедимого, как считал он сам, было создание семейства переносных зенитно-ракетных комплексов "Стрела-2", "Стрела-3" и "Игла". Мало кто знает, что "Стрелы-2" прошли боевую обкатку тоже в Египте. Весной 1968 года залпом из десяти ракет в районе Суэцкого канала было сбито шесть израильских самолетов. Сегодня можно сказать, что стреляли тогда советские специалисты. Каждого из них Насер наградил высшим орденом "Золотой орел". И "Стрелы-2" были закуплены у СССР в большом количестве. Во Вьетнаме "Стрелами-2" было сбито в общей сложности 205 американских самолетов и вертолетов.

Более совершенный ПЗРК "Стрела-2М" стал самым массовым в мире оружием среди подобных систем. Он находился на вооружении армий более 60 стран.

Особняком стоит противотанковый ракетный комплекс "Хризантема-С". Создали его в КБМ еще в середине 1980-х, а лучшим в мире он остается по сей день. Впервые удалось решить задачу безусловного поражения всех современных и перспективных объектов бронетехники, в том числе оснащенных динамической защитой при отсутствии их оптической видимости. Наведение ракеты осуществляется в полуавтоматическом режиме по радиолучу или в луче лазера.

"Хризантема-С", установленная на базе БМП-3, оснащена двумя пусковыми установками. И при наличии двухканальной комбинированной системы управления обладает уникальной способностью. Можно вести стрельбу сразу по двум целям в радиолокационном и лазерно-лучевом каналах управления. С вероятностью попадания 0,9!

ПТРК "Хризантема-С" может гарантированно поражать не только бронетехнику, но и малоскоростные низколетящие цели, живую силу в укрытиях на расстоянии от 400 до 6000 метров. Ракеты оснащены тандемной кумулятивной частью и мощной осколочно-фугасной.

Подразделение из трех боевых машин комплекса в любое время суток при любых погодных условиях и при постановке дымовой завесы обеспечивает отражение атаки пятнадцати современных танков, с их уничтожением.

Еще в 1988 году журнал "Милитари Технолоджи" назвал "Хризантему-С" противотанковым ракетным комплексом 3-го поколения. Вот только в нашу армию этот уникальный комплекс стал поступать лишь в XXI веке. Впервые открыто "Хризантему-С" показали в 2011 года на военно-технической выставке в Нижнем Тагиле. Она вызвала просто ажиотажный интерес всех иностранных военных атташе. Впервые по Красной площади БМП-3 с новыми-старыми "Хризантемами-С" прошли в парадном строю 9 мая 2014 года.

Совсем недавно в Коломенском КБМ смогли адаптировать управляемую ракету 9М123 сухопутного комплекса "Хризантема-С" к пускам с вертолета Ми-28НМ. И эта адаптация стала одной из сенсаций форума "Армия-2021".

Готовится к постановке на вооружение Российской армии и другая разработка С.П. Непобедимого - комплекс активной защиты танков "Арена", причем в качественно переработанном виде. Он тоже был создан в середине 1980-х, но на вооружении ни Советской, ни Российской армии так и не поступил.

Зато поступил комплекс активной защиты шахтных пусковых установок стратегических ракет. Он совершенно секретен, имя его неизвестно. О создании и испытаниях комплекса, которого нет ни в одной стране, обладающей ракетно-ядерным оружием, С.П. Непобедимый подробно рассказал в своей книге "Оружие двух эпох", вышедшей из печати в 2010 году. Увы, мизерным тиражом.

В этой же книге также рассказано о создании так и не превзойденном по своим боевых характеристикам оперативно-тактическом ракетном комплексе "Ока" и совершенно преступном решении об его уничтожении. Зато Непобедимый успел запустить проект ОТРК "Искандер", который сегодня считается лучшим в мире.

К 100-летнему юбилею С.П. Непобедимого в серии "Жизнь замечательных людей" вышла книга об этом действительно замечательном человеке. К сожалению, тоже очень малым тиражом - 2500 экземпляров. Написал книгу коломенский журналист Валерий Петров, хорошо знавший конструктора.

Как показала экспозиция КБМ на военно-техническом форуме "Армия-2021", коломенцы не только сохранили конструкторскую школу, созданную Сергеем Павловичем, но и активно ее развивают, продолжая создавать лучшую в мире ракетную технику.

В день рождения генерального конструктора высокоточного управляемого ракетного вооружения Сергея Павловича Непобедимого 13 сентября в Мемориальном парке города Коломны Конструкторское бюро машиностроения (входит в состав холдинга "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех") откроет бюст С. П. Непобедимого. Напомним, что он был почетным гражданином Московской области, Рязанской области, города Коломны и города Щигры, в котором родился Сергей Павлович.

Бюст выполнен в бронзе. Автор - краснодарский скульптор Михаил Леонидович Сердюков. Начало церемонии - в 13.45.


Сергей Птичкин

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Страны
Вьетнам
Египет
Израиль
Россия
США
Продукция
9M14 Малютка
9К34 "Стрела-3"
БМП-3
Искандер
Ми-2
Ми-28Н
Ока ОТРК
Хризантема-С
Компании
Высокоточные комплексы
КБМ
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Сердюков Анатолий
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