Войти
Известия.ru

США отреагировали на испытания крылатых ракет КНДР

84
0
0
Источник изображения: Фото: TASS/Zuma/Spc. Javan Johnson

Власти Соединенных Штатов в курсе новых ракетных пусков КНДР и следят за ситуацией. Об этом сообщили на сайте Индо-Тихоокеанского командования вооруженных сил США в воскресенье, 12 сентября.

«Мы осведомлены о сообщениях о пусках крылатых ракет КНДР. Мы продолжим следить за ситуацией и находимся в тесных консультациях с нашими союзниками и партнерами», — сказано в заявлении.

Американская сторона рассматривает действия Северной Кореи как угрозу для её соседей и мирового сообщества, поскольку сосредоточенность Пхеньяна на развитии своей военной программы очевидна.

Ранее стало известно, что 11 и 12 сентября КНДР провела успешные испытания новой крылатой ракеты большой дальности. Отмечается, что эту ракету разрабатывали на протяжении последних двух лет.

Ранее, 1 сентября, замглавы МИД РФ Игорь Моргулов призвал США на деле подтвердить свои намерения возобновить прямой диалог с КНДР, в первую очередь сняв ограничения на гуманитарную помощь.

10 августа, сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына и заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон раскритиковала Южную Корею и США за проведение совместных военных учений. Совместные военные учения Южной Кореи и США проходят каждый год в августе, и Пхеньян всегда выступает против, обвиняя страны в репетиции вторжения.

14 мая представители американских военных ведомств сообщили о том, что Соединенные Штаты готовы задействовать весь свой потенциал, в том числе ядерный, в целях сдерживания угроз, исходящих от КНДР. Кроме ядерного потенциала США намерены использовать обычные противоракетные вооружения.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
КНДР
Россия
США
Южная Корея
Персоны
Ким Чен Ын
Проекты
Военные учения
Ядерный щит
Похожие новости
03.01.2020
Подарок от Ким Чен Ына: Трамп ответил на новые угрозы КНДР
15.05.2017
Какой будет третья мировая
23.03.2017
КНДР продолжит развитие своих ядерной и ракетной программ
06.09.2016
Пак Кын Хе: размещение системы ПРО THAAD не направлено против России
16.05.2013
ВВС и ПВО КНДР: противоречивые сигналы
11.02.2013
Северокорейская ракетная "угроза"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.09 01:18
  • 1
Учения «Запад-2021»: американский взгляд. Часть 1
  • 14.09 01:12
  • 20
Sina (Китай): заморский эксклав наконец-то «расцвел»! Россия вонзает нож в самое сердце НАТО
  • 14.09 00:34
  • 9
wPolityce (Польша): ядерное оружие в Польше? Пора действовать
  • 14.09 00:13
  • 21
Служба безопасности Украины отрицает причастность к истории с задержанием в Белоруссии 33 россиян из ЧВК "Вагнера"
  • 14.09 00:11
  • 2
NI: преимущество российского истребителя Су-75 Checkmate заключается в его цене
  • 13.09 23:12
  • 5
Гвардейская танковая армия ЗВО получит БМПТ, танки Т-80БВМ и ЗРК «Тор-М»
  • 13.09 22:35
  • 4
Захарова заявила о связи разработчиков «Умного голосования» с Пентагоном
  • 13.09 20:11
  • 2
Центр "Авангард" предоставит своим воспитанникам льготы в учебных программах ДОСААФ России
  • 13.09 20:00
  • 4
Заложен тральщик «Афанасий Иванников» проекта 12700
  • 13.09 16:43
  • 2
Минобороны передало Таджикистану боевые разведывательные машины БРДМ-2М
  • 13.09 12:40
  • 3
На учениях «Запад-2021» используются боевые багги «Сармат-2»
  • 13.09 11:37
  • 2
The National Interest (США): Россия проводит испытания танка Т-90 с загоризонтным видением
  • 13.09 00:39
  • 22
Ветеран КГБ Кобяков: сводки для Горбачева о "болевых точках" СССР утекали иностранным агентам
  • 12.09 20:32
  • 50
Ил-112В впервые совершил перелет в Жуковский
  • 12.09 17:02
  • 3
Американцы испытали концепцию беспилотного ведомого для истребителей