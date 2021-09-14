США отреагировали на испытания крылатых ракет КНДР

Власти Соединенных Штатов в курсе новых ракетных пусков КНДР и следят за ситуацией. Об этом сообщили на сайте Индо-Тихоокеанского командования вооруженных сил США в воскресенье, 12 сентября.

«Мы осведомлены о сообщениях о пусках крылатых ракет КНДР. Мы продолжим следить за ситуацией и находимся в тесных консультациях с нашими союзниками и партнерами», — сказано в заявлении.

Американская сторона рассматривает действия Северной Кореи как угрозу для её соседей и мирового сообщества, поскольку сосредоточенность Пхеньяна на развитии своей военной программы очевидна.

Ранее стало известно, что 11 и 12 сентября КНДР провела успешные испытания новой крылатой ракеты большой дальности. Отмечается, что эту ракету разрабатывали на протяжении последних двух лет.

Ранее, 1 сентября, замглавы МИД РФ Игорь Моргулов призвал США на деле подтвердить свои намерения возобновить прямой диалог с КНДР, в первую очередь сняв ограничения на гуманитарную помощь.

10 августа, сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына и заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон раскритиковала Южную Корею и США за проведение совместных военных учений. Совместные военные учения Южной Кореи и США проходят каждый год в августе, и Пхеньян всегда выступает против, обвиняя страны в репетиции вторжения.

14 мая представители американских военных ведомств сообщили о том, что Соединенные Штаты готовы задействовать весь свой потенциал, в том числе ядерный, в целях сдерживания угроз, исходящих от КНДР. Кроме ядерного потенциала США намерены использовать обычные противоракетные вооружения.