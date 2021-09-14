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Вестник Мордовии

"Абрамсы" в США уничтожат доставленный из Украины танк "БМ Оплот"

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Источник изображения: Фото: ЗиМ

Харьковский Завод имени В. Малышева смог в последнее время изготовить два танка БМ "Оплот". Причем один из них будет использоваться в качестве выставочного, а другой, по всей видимости, отправится в США по давно заключенному контракту.

Это уже не первая сделка подобного рода. В начале нулевых за океаном оказались четыре Т-84, два из них были оборудованы комплексами активной защиты (КАЗ) "Дрозд".

Известно, что после распада СССР на территории Украины оказалось большое количество Т-55АД с такими КАЗ. Танки эти были списаны и утилизированы, а часть "Дроздов" сохранили, а затем установили на экспортируемые "восемьдесят четвертые".

Кстати, один из Т-55АД также оказался в США, он взорвался во время испытания, в результате погибли два танкиста.

Незавидна была судьба Т-84, по некоторым данным, три из них также были уничтожены на полигонах. В настоящее время уцелел лишь один.

Недавно изготовленный БМ "Оплот" также пройдет очень жесткую проверку, которая, в конце концов, завершится расстрелом различными видами оружия, в том числе снарядами, выпущенными из 120-мм пушек танков "Абрамс".

Дмитрий Лемешко

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
M1 Abrams
Т-84 Оплот
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