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Известия.ru

США провели успешные испытания ракеты-перехватчика наземного базирования

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Источник изображения: Фото: TASS/Zuma

Агентство противоракетной обороны провело успешные испытания ракеты-перехватчика наземного базирования. Об этом в воскресенье, 12 сентября, сообщает портал Defense News со ссылкой на данные Пентагона.

В материале отмечается, что на испытаниях американское ведомство использовало макет ракеты, что, по мнению руководства, позволило сократить оборонные расходы и сохранить военные активы.

Особенностью запуска аппарата является проведение испытаний трехступенчатой ракеты в двухступенчатом режиме: отсутствие запуска третьей ступени позволяет запустить ракету раньше срока.

Кроме того, снаряд обеспечивает «увеличенное боевое пространство» для устранения угроз.

Дополнительно отмечается, что перехватчик предназначен для уничтожения целей в условиях высокоскоростных столкновений.

Ранее, 3 сентября, ракета-носитель американо-украинского производства Firefly Aerospace взорвалась после тестового запуска — спустя несколько минут после непосредственного страта.

Как уточнили военные Соединенных Штатов, взрыв аппарата был произведен космическими силами США, а любые его обломки не следует считать безопасными.

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США
Украина
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