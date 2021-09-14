Обзор состояния танковых войск Вооруженных Cил России на 2021 год

Оригинал взят у коллеги altyn73 в Обзор состояния танковых войск Вооруженных сил России. 2021 г.

Танкоремонтники 1295-й Центральной базы хранения бронетанковой техники в г. Арсеньев (Приморский край) отмечают День танкиста 11.09.2021 (c) источник

С Днём танкиста!!!!

По случаю праздника , накатал очередной небольшой обзорчик на тему - танковые войска Российской армии . Прошлогодний обзор ТУТ

ВНИМАНИЕ !!!! ВСЯ ИНФОРМАЦИЯ ВЗЯТА ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ!!!!

В качестве предисловия.

Основной структурной единицей танковых войск является танковый батальон. Батальон состоит из трех танковых рот. Каждая рота состоит из трех взводов, а каждый взвод насчитывает три танка . Соответственно рота насчитывает десять танков ( включая танк командира роты), а батальон - тридцать один танк ( включая танк командира батальона). Штатная численность взвода у ряда батальонов увеличена до четырех танков. Соответственно, у таких батальонов рота насчитывает тринадцать танков ( включая танк командира роты), а батальон - сорок танков ( включая танк командира батальона) .

Танковый парк строевых частей Российской армии состоит из различных модификаций трёх основных типов - Т-72, Т-80 и Т-90.

Самым многочисленным является танк Т-72Б . В 1985-1996 гг. танк Т-72Б выпускался в трех вариантах (Т-72Б, Т-72Б1 и Т-72Б образца 1989г.). Начиная с 1998 г. , на предприятии Уралвагонзавод проводятся работы по серьезному улучшению боевых возможностей танков Т-72Б. В 1998-2005 гг. после модернизации машины получили индекс Т-72БА. В 2011-2015 гг. модернизированные машины получали индекс Т-72Б3. С 2016 г. по настоящее время обновленные машины хоть и продолжают носить индекс Т-72Б3 , но серьезно отличаются от танков предыдущей модернизации. Неофициально танки носят индекс Т-72Б3 образца 2016 г. или Т-72Б3М.

Танки семейства Т-80 представлены в войсках базовыми вариантами Т-80БВ и Т-80У (выпускались в 1983-1998 гг.). С 2005 г. некоторое количество машин было модернизировано и получило индексы Т-80БВМ и Т-80УЕ-1.

Танки Т-90А (2004-2010 гг. выпуска) и Т-90М (выпускается с 2019 г.) составляют самую малочисленную группу в войсках.

Стоит отметить, что танки нового выпуска не поставлялись в войска в 2011-2019гг. и лишь в 2020 г. была получены первая партия новых машин Т-90М.

Теперь перейдем к списку армейских частей , имеющих танковую технику.

14-Й АРМЕЙСКИЙ КОРПУС СЕВЕРНОГО ФЛОТА

80-я мотострелковая бригада не имеет танков

Отдельный танковый батальон 200-й мотострелковой бригады - 31 танк Т-80БВМ.

61-я бригада морской пехоты не имеет танков

ЗАПАДНЫЙ ВОЕННЫЙ ОКРУГ

6-Я ОБЩЕВОЙСКОВАЯ АРМИЯ

Отдельный танковый батальон 138-й мотострелковой бригады - 40 танков Т-72Б3 плюс сверх штата рота танков Т-80БВ

Отдельный танковый батальон 76-й десантно-штурмовой дивизии - 31 танк Т-72Б3.

25-я мотострелковая бригада не имеет танков

11-Й АРМЕЙСКИЙ КОРПУС БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА

336-я бригада морской пехоты не имеет танков

7-й отдельный мотострелковый полк не имеет танков

18-я мотострелковая дивизия

- 11-й танковый полк - два танковых батальона - 62 танка Т-72Б3 . По штату должен быть сформирован ещё один танковый батальон , но достоверной информации пока у меня нет.

- танковый батальон 79-го мотострелкового полка - 31 танк Т-72Б3М

- танковые батальоны 275-го и 280-го мотострелковых полков - достоверной информации пока у меня нет.

1-Я ТАНКОВАЯ АРМИЯ

Отдельный танковый батальон 27-й мотострелковой бригады - 40 танков Т-90А и Т-90М (восемь Т-90М получены в 2021 г.) . Сверх штата , для проведения войсковых испытаний приданы несколько танков Т-14. До конца года , для полной замены танков Т-90А бригада получит двадцать первых серийных танков Т-14.

парадный рачет 27-й мотострелковой бригады на параде в Москве , 24.06.2020 г.

танки Т-90М 27-й мотострелковой бригады , апрель 2021 г.

6-я танковая бригада - три танковых батальона - 93 танка Т-72Б3М. Сверх штата - одна учебная танковая рота на танках Т-72Б3

2-я мотострелковая дивизия

- 1-й танковый полк - три танковых батальона - 93 танка Т-72Б3М

- Танковый батальон 1-го мотострелкового полка - 27 танков Т-90А и 13 танков Т-72Б3

- Танковый батальон 15-го мотострелкового полка - 21 танк Т-72Б3 и 10 танков Т-72Б

4-я танковая дивизия

- 12-й танковый полк три танковых батальона - 93 танка Т-80У и Т-80УЕ-1.

- 13-й танковый полк три танковых батальона - 93 танка Т-80У и Т-80УЕ-1.

- Танковый батальон 423-го мотострелкового полка - 21 танк Т-80БВМ и 20 танков Т-80БВ.

20-Я ОБЩЕВОЙСКОВАЯ АРМИЯ

144-я мотострелковая дивизия

- 59-й танковый полк - один батальон - 31 танк Т-72Б. По штату должны быть сформированы ещё два танковых батальона , но достоверной информации пока у меня нет.

- Танковый батальон 488-го мотострелкового полка - 31 танк Т-72БА

- Танковый батальон 254-го мотострелкового полка- достоверной информации пока у меня нет.

3-я мотострелковая дивизия

- 237-й танковый полк - два танковых батальона - 62 танка Т-72Б. По штату должен быть сформирован ещё один танковый батальон , но достоверной информации пока у меня нет.

- Танковый батальон 252-го мотострелкового полка - 31 танк Т-72Б3.

- Танковый батальон 752-го мотострелкового полка - 31 танк Т-72Б.

ЮЖНЫЙ ВОЕННЫЙ ОКРУГ

Отдельный танковый батальон 102-й военной базы - 31 танк Т-72Б.

Отдельный танковый батальон 555-й авиагруппы в Сирийской Арабской Республике - 40 танков Т-90А. Некоторое количество танков Т-90А передана частям сирийской армии.

8-Я ОБЩЕВОЙСКОВАЯ АРМИЯ

Отдельный танковый батальон 56-й десантно-штурмовой бригады - 31 танк Т-72Б3. Бригада к 1 декабря 2021 г. будет свернута в 56-й десантно-штурмовой полк 7-й десантно-штурмовой дивизии. Танковый батальон передан в состав вновь сформированной 20-й мотострелковой дивизии.

Отдельный танковый батальон 20-й мотострелковой бригады - 40 танков Т-90А. Бригада летом 2021-го г. развернута в 20-ю мотострелковую дивизию. По штату будет сформировано ещё два танковых батальона . Матчасть для оснащения уже поступила - на бригадных учениях в июне участвовали танки Т-72Б3 с новой нумерацией, ранее состоявшие на вооружении 56-й десантно-штурмовой бригады .

150-я мотострелковая дивизия

68-й танковый полк - три танковых батальона - 93 танка Т-72Б3М

163-й танковый полк - три танковых батальона - 93 танка Т-72Б.

Танковый батальон 103-го мотострелкового полка - 31 танк Т-72Б3М.

Танковый батальон 102-го мотострелкового полка - 31 танк Т-72Б3М (получены в 2021 г.)

58-Я ОБЩЕВОЙСКОВАЯ АРМИЯ

177-й полк морской пехоты не имеет танков

Отдельный танковый батальон 136-й мотострелковой бригады - 40 танков Т-90А.

Отдельный танковый батальон 4-й военной базы - 31 танк Т-72Б3.

42-я мотострелковая дивизия

- Танковый батальон 70-го мотострелкового полка - 31 танк Т-72Б3.

- Танковый батальон 71-го мотострелкового полка - 31 танк Т-72Б3.

- Отдельный танковый батальон дивизии - 31 танк Т-72Б3.

- 291-й мотострелковый полк не имеет танков

19-я мотострелковая дивизия

- Танковый батальон 429-го мотострелкового полка - 40 танков Т-90А.

- Танковый батальон 503-го мотострелкового полка - в стадии формирования , достоверной информации пока у меня нет.

- По штату будет сформирован ещё один танковый батальон.

49-Я ОБЩЕВОЙСКОВАЯ АРМИЯ

34-я мотострелковая бригада не имеет танков

Отдельный танковый батальон 205-й мотострелковой бригады - 31 танк Т-72Б3.

Отдельный танковый батальон 7-й военной базы - 31 танк Т-72Б3.

Отдельный танковый батальон 7-й десантно-штурмовой дивизии - 31 танк Т-72Б3.

22-Й АРМЕЙСКИЙ КОРПУС ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА

810-я бригада морской пехоты не имеет танков

Отдельный танковый батальон 126-й бригады береговой обороны - 31 танк Т-72Б3М (получены в 2021 г.)

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВОЕННЫЙ ОКРУГ

Отдельный танковый батальон 201-й военной базы - 31 танк Т-72А, Т-72АВ и Т-72Б. По сообщению Министерства обороны РФ , до конца года получит 31 танк Т-72Б3М для полного перевооружения.

90-я танковая дивизия

- 6-й танковый полк - 93 танка Т-72А, Т-72АВ и Т-72Б

- 80-й танковый полк - 93 танка Т-72А, Т-72АВ и Т-72Б

- Танковый батальон 228-го мотострелкового полка - 31 танк Т-72Б3М.

- отдельная рота - 10 танков Т-72Б3

- 239-й танковый полк - 62 танка Т-72А, Т-72АВ и Т-72Б и 31 танк Т-72Б3М (получены в 2021 г.)

2-Я ОБЩЕВОЙСКОВАЯ АРМИЯ

15-я мотострелковая бригада не имеет танков

30-я мотострелковая бригада не имеет танков

31-я десантно-штурмовая бригада не имеет танков

Два отдельных танковых батальона 21-й мотострелковой бригады - 40 танков Т-72БА и 40 танков Т-72Б3.

41-Я ОБЩЕВОЙСКОВАЯ АРМИЯ

55-я мотострелковая бригада не имеет танков

Отдельный танковый батальон 35-й мотострелковой бригады - 31 танк Т-72Б

Отдельный танковый батальон 74-й мотострелковой бригады - 31 танк Т-72Б3

ВОСТОЧНЫЙ ВОЕННЫЙ ОКРУГ .

36-Я ОБЩЕВОЙСКОВАЯ АРМИЯ

11-я десантно-штурмовая бригада не имеет танков

5-я танковая бригада - три танковых батальона - 93 танка Т-72Б.

Отдельный танковый батальон 37-й мотострелковой бригады - 31 танк Т-72Б3.

29-Я ОБЩЕВОЙСКОВАЯ АРМИЯ

Отдельный танковый батальон 36-й мотострелковой бригады - 31 танк Т-72Б3.

35-Я ОБЩЕВОЙСКОВАЯ АРМИЯ

Отдельный танковый батальон 38-й мотострелковой бригады - 31 танк Т-80БВ.

Отдельный танковый батальон 69-й бригады прикрытия - 31 танк Т-80БВ.

Отдельный танковый батальон 64-й мотострелковой бригады - 11 танков Т-80БВ и 20 танков Т-80БВМ (получены в 2021 г.) .

5-Я ОБЩЕВОЙСКОВАЯ АРМИЯ

83-я десантно-штурмовая бригада не имеет танков

Отдельный танковый батальон 57-й мотострелковой бригады - 31 танк Т-80БВ.

Отдельный танковый батальон 60-й мотострелковой бригады - 31 танк Т-72Б.

127-я мотострелковая дивизия

- 218-й танковый полк - один батальон - 31 танк Т-72Б. По штату должны быть сформированы ещё два танковых батальона , но достоверной информации пока у меня нет.

- Танковый батальон 114-го мотострелкового полка - 31 танк Т-72Б.

- Танковый батальон 394-го мотострелкового полка - 31 танк Т-72Б.

68-Й АРМЕЙСКИЙ КОРПУС

Отдельный танковый батальон 39-й мотострелковой бригады - 31 танк Т-80БВ.

18-я пулеметно-артиллерийской дивизия - две отдельные танковые роты - 20 танков Т-72Б.

БЕРЕГОВЫЕ ВОЙСКА ТИХООКЕАНСКОГО ФЛОТА

Отдельная танковая рота 40-й бригады морской пехоты - 10 танков Т-80БВ.

Отдельная танковая рота 155-й бригады морской пехоты - 10 танков Т-80БВ.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Общая штатная численность всех перечисленных выше строевых частей составляет 2609 танков. Ещё двенадцать батальонов находится в стадии формирования. Общее число новых и модернизированных танков ( выпуска 2000 г. и позднее ) в строевых частях составляет порядка 1340 единиц или около 51-ти процентов от общего числа . Обновление танкового парка продолжается. По сообщению Министерства обороны РФ , более 240 современных и модернизированных танков Т-72Б3М, Т-80БВМ и Т-90М "Прорыв" получат Сухопутные войска российской армии в 2021 году.

танки Т-72Б 163-го танкового полка 150-й мотострелковой дивизии , 11.09.2021 г. источник