Российские военные показали коллегам из Белоруссии на учениях вертолетную "карусель"

ПОЛИГОН ОБУЗ-ЛЕСНОВСКИЙ (Белоруссия), 12 сен — РИА Новости. Российские военные на учениях "Запад-2021" продемонстрировали коллегам из Белоруссии новую тактику "карусель", сообщил замглавы Минобороны Юнус-Бек Евкуров.

По его словам, по требованию министра на всех маневрах отрабатываются новые элементы из опыта локальных конфликтов.

"Для нас это сирийская кампания, хотя в ней против нас действовали нерегулярные вооруженные силы, но при этом высокообученные бандформирования. <...> И конечно, и здесь, и в Мулино на учении "Запад-2021" этот опыт мы применяем. Если брать боевые элементы, то это вертолетная и артиллерийская "карусель". Они широко применяются во всех Вооруженных силах Российской Федерации, здесь наши братья белорусы этот опыт перенимают", — рассказал Евкуров.

Также, по словам замминистра, в ходе маневров отрабатывают борьбу с ударными и разведывательными беспилотниками.

Евкуров отметил, что на "Западе-2021" испытываются современные и перспективные образцы вооружения и военной техники, проверяются новые методы и формы обучения.



"Цель — именно держать в тонусе наши Вооруженные силы. Проверить их состояние на этих учениях, и здесь — в Беларуси, и на территории Российской Федерации. На каждой точке работают научно-исследовательские группы, которые смотрят те или иные плюсы и минусы, а мы работаем для того, чтобы исправить или сделать лучше, поэтому с каждым годом у нас учения более насыщенные и более практические". Юнус-Бек Евкуров замминистра обороны России

Практические учения проходят с 10 по 16 сентября на 14 полигонах в России, в акватории Балтийского моря, а также в Белоруссии.

Всего в маневрах "Запад-2021" примет участие до 200 тысяч человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.