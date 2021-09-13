Уютный гроб для "боинга": Почему российско-китайский CR-929 начал угрожать американской монополии

Американские авиационные специалисты считают, что если с производством самолёта не будет проблем, то Boeing и Airbus придётся подвинуться.

В начале сентября 2021 года китайское агентство "Цзефан Жибао" сообщило, что после нескольких лет ожидания и проектирования первый российско-китайский самолёт CR-929 наконец-то начали производить. Однако в этом утверждении содержится лукавство — CR-929 долгие годы существовал в качестве макета, и лишь теперь, спустя большое количество времени, началось производство первых прототипов для статических и лётных испытаний.

Продукт китайской COMAC и российской ОАК должен был выйти на рынки в начале 20-х годов, однако, судя по всему, первый полёт этого самолёта будет отложен на неопределённый срок из-за пандемии коронавируса и проблем, связанных с разработкой. Совместный российско-китайский самолёт спроектирован в России, и на Россию придётся значительная доля технологических решений, но собирать CR929 будут в КНР. Новая машина может потеснить ряд американских и европейских самолётов с международных рынков авиаперевозок, однако, для того чтобы это случилось как можно скорее, придётся постараться.

Характеристики CR-929

Широкофюзеляжный дальнемагистральный самолёт начали разрабатывать ещё в 2015 году. Через два года после начала работ над проектом были готовы первые эскизы и технологические решения. В 2018 году макет самолёта показали на авиасалоне в Китае, а к осени 2021 года модель "продули" в аэродинамической трубе и подтвердили правильность заложенных решений. Сборка первого прототипа CR-929 во многом стала возможной благодаря российским специалистам — в ОАК не только спроектировали почти весь самолёт, но и предложили китайцам наиболее оптимальный план по его производству.

Российские специалисты решили две главные проблемы — поработали над эргономикой, благодаря чему максимальная вместимость самолёта увеличилась до 300 человек. При этом CR-929 и российский МС-21 роднят широкие ряды между креслами и большое пространство для ног даже в экономклассе. При этом багажные полки расположены, как и в ближнемагистральном российском самолёте, под специальным углом, чтобы было удобно загружать сумки и при этом не биться головой.

Самолёт CR-929. Источник: © VCG / VCG via Getty Images

Топовая версия самолёта получит индекс CR929-500. В компоновке салона на 230 кресел этот самолёт сможет преодолевать 14 тыс. километров и без проблем совершать самые продолжительные рейсы, например из Дохи в Окленд или обратно. Базовая версия самолёта с максимальной вместительностью будет иметь дальность в 12 тыс. километров полёта.

Почему CR-929 делают в Китае, а не в России?

Окончательная сборка нового российско-китайского самолёта будет проводиться в КНР, однако зарабатывать на этом самолёте Россия начала уже сейчас. Китай оплатил значительную часть опытно-конструкторских и научных работ, а российские инженеры создали не только крыло и проработали применение композиционных материалов, но и взяли на себя задачи по созданию авионики, систем управления и безопасности. В Китае, по словам собеседника Лайфа, близкого к проекту, будет производиться фюзеляж и "некоторые другие элементы силовой конструкции", при этом всё самое важное для CR-929 будут изготавливать в России.

Не исключено, что в перспективе CR-929 получит и российские двигатели, построенные на базе ПД-18Р — самого мощного из проектируемых двигателей. Два таких агрегата смогут выдавать необходимы для взлёта CR-929 36 тонн тяги. Однако первые версии машины, по некоторым данным, могут быть оснащены двигателями производства General Electric (США) и Rolls-Royce (Великобритания). У этих компаний есть готовые решения по внедрению двигателей на самолёты разных типов и многолетний опыт в гражданской авиации.

Сколько Россия заработает на CR-929?

Потребности китайского рынка в широкофюзеляжных дальнемагистральных самолётах на сегодня оценивают примерно в 1200 бортов. С учётом всего азиатско-тихоокеанского региона эта цифра может быть увеличена вдвое. В данный момент нишу дальнемагистральных самолётов целиком занимают Boeing 787 Dreamliner и Airbus A340. Эти модели могут обновить в ближайшие несколько лет, однако их стоимость по-прежнему остаётся крайне высокой для авиакомпаний — по 300 млн долларов за самолёт.

Самолёт CR-929. Источник: © VCG / VCG via Getty Images

CR-929 создаётся по гораздо более современным и технологичным решениям, которые позволяют сэкономить там, где это возможно. Это отразилось и на цене — прогнозируемая каталожная стоимость российско-китайского самолёта примерно 250–280 млн. Сэкономленные деньги авиакомпании смогут направить на развитие собственного бизнеса, а совместное российско-китайское предприятие с долями 50/50 начнёт постепенно отбирать кусок рынка гражданской авиации, занятого Boeing/Airbus много лет назад.

Налоги, пенсии и высокая зарплата

Значительная часть заказов для авиационных предприятий будет распределена между десятком крупных производств в Самаре, Ульяновске, Воронеже, Подмосковье и других городах страны. С учётом масштаба программы и потребностей КНР (и других стран) в таких самолётах программа производства может быть рассчитана до 2045 года, а CR-929 переживёт несколько программ модернизации. Это, по сведениям собеседника Лайфа, близкого к программе, может потребовать дополнительного создания около 12–15 тыс. рабочих мест — как производственных, так и инженерных.

Даже если производственный план будет уменьшен вдвое, то на производстве 500 самолётов этого типа за несколько лет совместная российско-китайская компания заработает 140 млрд долларов. Это значит, что минимум 70 из них окажутся в российском бюджете.

Сергей Андреев