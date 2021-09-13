Белорусско-российские учения привели Польшу в чрезвычайное положение.

Двесте тысяч человек примут участие в масштабных стратегических учениях «Запад-2021», которые начинаются 10 сентября в России и Беларуси. Реакция на это событие оказалась крайне нервной, особенно в странах Прибалтики, а Польша даже ввела на своей территории чрезвычайное положение. И у столь яркой демонстрации страха перед Россией и Беларусью у поляков есть весьма "определенный мотив".

Масштабные учения последних лет, которые регулярно проводит российская и белорусская армия, всегда вызывают повышенное внимание за границей и становятся поводом для мнимых страхов соседних государств. Например, учения «Запад-2017», которые частично проходили на территории Беларуси, всполошили Польшу, Латвию, Литву и Эстонию, а заодно и Украину, которые заподозрили эти маневры как подготовку к вторжению на свою территорию.

К нынешним учениям «Запад-2021» тоже весьма повышенное и очень нервное внимание. В Латвии предполагают, что из-за этих учений на границе с Беларусью возможны «инциденты». В Литве по той же причине ожидают «возможных провокаций» и предлагают ЕС создать некий «план реагирования». Генсек НАТО призвал Россию в связи с учениями «вести себя предсказуемым образом» и посетовал на то, что Минобороны РФ не пригласило на маневры западных наблюдателей.

Но больше всего учудила Польша – в регионах на границе с Беларусью страна на время учений ввела чрезвычайное положение. Это означает запрет проведения массовых и увеселительных мероприятий, усиленные дежурства полиции, контроль документов. «Мы должны принимать во внимание разного рода провокации. Нужно заботиться о безопасности жителей приграничных регионов», – заявил министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский.

Чего же так боятся западные соседи? Ведь несмотря на заявленную устрашающую численность участников учений «Запад-2021» в 200 тысяч человек, большая их часть будет оттачивать боевое мастерство на российских полигонах. Официальное открытие учений, в частности, состоялось и вовсе в Нижегородской области, на полигоне Мулино. В Беларусь отправилось лишь 12-13 тысяч военнослужащих и незначительное количество бронетехники, которых явно недостаточно для проведения стратегических наступательных действий. Такими силами даже Польшу не одолеть.

Учения проходят в десятую годовщину подписания Венского документа о мерах укрепления доверия и безопасности. И там указано, что пороговое значение, включающее механизм наблюдения за определенными видами военной деятельности, касается тех случаев, когда, цитирую, «численность участвующих войск составляет или превышает 13 000 человек, или когда количество участвующих боевых танков составляет или превышает 300 машин. Таким образом, для войск, занятых в нынешних учениях на территории Беларуси, эти показатели не достигнуты.

В общем, учения «Запад-2021» выглядят скорее штатными, чем экстраординарными, а их масштаб нельзя назвать исключительным. Подобные совместные маневры проводятся в разном формате раз в четыре года и носят, как подчеркивают в военных ведомствах России и Беларуси, исключительно оборонительный характер. Тем не менее всякий раз учения вызывают настоящую истерику как в Прибалтике, так и в Польше, где придумывают разные «страшилки».

Зачем же тогда западные соседи высказывают столь демонстративное беспокойство?

Заявления о российско-белорусской угрозе нужны Варшаве, чтобы исполнить давнюю мечту: получить на баланс тактическое ядерное оружие. Поляки уже вели на эту тему переговоры с французами в расчете на покупку ракет ASMP-A. Французы их успешно модернизировали в прошлом году, установив термоядерный заряд переменной мощности в 100-300 килотонн и увеличив дальность с 300 до 500 километров. С возможным развертыванием в Польше этого комплекса на самолетах «Рафаль» все ключевые военные и промышленные объекты Беларуси можно будет гарантированно уничтожить, не заходя в зону действия белорусской ПВО.

Нужно посоветовать полякам посмотреть на карту Беларуси. По замыслу учений «Запад-2021» основная часть сухопутных войск, принимающих участие в развертывании для дальнейших действий, разместилась на Брестском и Обуз-Лесновском полигонах. Между ними около 180 километров, то есть нет и намека на попытку организовать эшелонированное построение всей совокупной массы людей и боевой техники.

Но скажем больше. От Брестского полигона до южной границы Сувалкского коридора 200 километров. И от Обуз-Лесновского полигона до южной границы Сувалкского коридора все те же 180 километров. А значит, весь этот ящик с песком, где и будет проходить «страшная военная оперативная игра», установлен с расчетом никого не напугать. Так что не надо нервничать, потому что иногда сигара – это просто сигара».

Сергей Острына