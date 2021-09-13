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РИА Новости

На учениях "Запад-2021" отработали отражение наступления противника и контрудар

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Учения "Запад-2021" в Белоруссии
Учения "Запад-2021" в Белоруссии.
Источник изображения: © РИА Новости / Виктор Толочко

МИНСК, 12 сен – РИА Новости. Отражение наступления войск противника и нанесение контрудара отработаны в воскресенье в ходе совместного белорусско-российского военного учения "Запад-2021", заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.

"Сегодня отрабатывались вопросы отражения наступления войск противника, стабилизация обстановки на занимаемом оборонительном рубеже и нанесение контрудара, – это вопросы, которые вошли в первый этап", - говорится в комментарии Хренина, опубликованном в Telegram-канале минобороны Белоруссии по итогам розыгрыша ключевого эпизода практических действий войск в рамках первого этапа учений "Запад-2021".

Министр отметил, что в воскресенье разыграны действия войск по возможному варианту развития обстановки. "Генеральным штабом проведена глубокая аналитическая работа. В сценарий и легенду учений заложены все вероятные риски", - подчеркнул он.

Глава минобороны Белоруссии обратил внимание на работу штабов, командных пунктов региональной белорусско-российской группировки войск, оперативных командований, танковой армии. "Вот там идет весь мыслительный процесс сбора и обработки информации, добывания разведывательных данных, определение объектов для поражения, постановка задач. Этот цикл очень важен для нас, очень важно сегодня иметь подготовленные органы управления", - подчеркнул Хренин.

Он также указал на такую особенность эпизода, как применение территориальных войск. "Кстати, 20 лет назад мы создали территориальную оборону, это было решением нашим и президента Республики Беларусь. И сегодня уже имеем плоды. Мы сегодня видели: люди, которые призваны три недели назад и выведены из зоны комфорта... за короткий период времени восстановили свои навыки и продемонстрировали свои умения", - констатировал министр.

Он пока воздержался от оценок действий белорусских войск, заявив, что "основную оценку даст главнокомандующий по окончанию учений, когда тактические группы отработают (задачи – ред.) и по огневому поражению, и по тактическим действиям".

Практическая фаза белорусско-российских стратегических учений "Запад-2021" проходит с 10 по 16 сентября на девяти полигонах в России и на пяти - в Белоруссии. Всего в маневрах примут участие до 200 тысяч военнослужащих, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей. Цель учений - проверка уровня готовности и способности органов военного управления сил Белоруссии и России к совместным действиям при решении задач обеспечения военной безопасности и территориальной целостности Союзного государства и их взаимодействия в ходе боевых действий.

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Страны
Белоруссия
Россия
Проекты
Военные учения
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