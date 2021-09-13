«Командир от управления самоустранился». Как десант СССР оказался в Иране

«Газета.Ru» впервые публикует отчеты о применении десанта советскими войсками в Афганистане

В ходе учения «Запад-2021» подразделения ВДВ России осуществили десантирование с использованием приборов ночного видения. Последний раз массовое боевое применение десанта осуществлялось в ходе Афганской войны 1979-1989 годов. «Газета.Ru» публикует выдержки из ежемесячных отчетов штаба 40-й армии Советского Союза, которые описывают операции с использованием десанта.

«Сразу стоит оговориться - десантные операции как таковые в Афганистане не проводились, но имели место операции с применением большого количества тактических воздушных десантов, высаживаемых с помощью вертолетов, - рассказал «Газете.Ru» генерал-майор Евгений Никитенко, занимавший должность заместителя начальника оперативного отдела 40-й армии Вооруженных сил СССР, дислоцированной в Афганистане. - Примером может служить операция под названием «Пустыня», проводившаяся в 1985 году с целью разгрома крупнейшего базового района Ахмад-Шаха Масуда в горном Панджшере».

В ходе операции было захвачено большое количество оружия, боеприпасов и военного снаряжения. Масуд сумел тайными горными тропами вывести свои вооружённые формирования из Панджшера, но в целом результат той операции принято считать удачным.

«Боевые действия носили очаговый характер без постоянного соприкосновения войск и четкого обозначения переднего края, без уставного построения боевых порядков подразделений, частей и соединений, - рассказал Никитенко. - Основной способ ведения боевых действий заключался в том, чтобы с помощью оперативных разведывательных групп или другими видами разведки вскрыть места сосредоточения групп мятежников, окружить их или подавить силами авиации и артиллерии. Если условия обстановки не позволяли завершить окружение, то на путях отхода бандгруппы перехватывали вертолетные десанты и вели преследование и уничтожение всеми видами оружия»

В распоряжении редакции «Газеты.Ru» есть отчеты 40-й армии за 1982 год, которые ежемесячно готовил оперативный отдел штаба армии. Там упоминаются операции советской армии с участием десанта.

Одна из таких операций проходила летом 1982 года. Мы публикуем выдержки из отчета с незначительными изъятиями и сохранением орфографии и пунктуации.

Из отчета о боевых действиях за июнь 1982 года:

«Исходя из военно-политической обстановки, сложившейся в ДРА к началу летнего периода, командованием армии разработана и проведена одна из самых крупных операций войск 40-й армии во взаимодействии с ВС ДРА в ущелье ПАНДЖШЕР провинции КАПИСА.

Район ущелья ПАНДЖШЕР являлся центром снабжения мятежных сил северных и центральных провинций страны вооружением и боеприпасами. Через него проходили основные караванные пути из Пакистана в провинции БАДАХШАН, БАГЛАН, КАПИСА, ПАРВАН.

Группировка мятежников в ПАНДЖШЕРЕ насчитывала более 30 бандформирований общей численностью свыше 5 тыс. человек. Для участия в операции было привлечено 20 советских и афганских батальонов общей численностью свыше 10 тыс. человек. Руководство операцией осуществлял начальник штаба армии генерал-майор Тер-Григорьянц Н. Г.

Основные показатели операции: общая глубина - 200-250 км, ширина полосы с учетом действия авиации и артиллерии - 60-80 км, продолжительность главного этапа операции - 20 суток.

Главными особенностями операции явились:

- массированное применение тактического воздушного десанта общей численностью свыше 4,5 тыс. чел. на всю глубину операции;

- горный рельеф местности позволял мятежникам создать широкую сеть оборонительных сооружений с взаимно перекрываемыми секторами огня;

- наличие у противника большого количества зенитных средств несколько сковывало применение авиации, особенно вертолетов огневой поддержки.

В результате операции уничтожено мятежников - 5370, ДОТов - 203, ДШК - 120, минометов - 25, захвачено СО - 1863, ДШК - 24, минометов - 5.

Наши потери составили: убито - 92, ранено - 340».

В ходе другой операций, целью которой было уничтожение перевалочной базы боевиков, десант был по ошибке высажен на территорию Ирана - на расстоянии в десять километров от афганской границы. Десант был оперативно возвращен в Афганистан и в итоге выполнил задачу. Международных последствий инцидент не имел.

Из отчета о боевых действиях за апрель 1982 года:

«В соответствии с планом, утвержденным оперативной группой МО СССР в провинции НИМРУЗ, 5 апреля проведена операция по захвату и уничтожению перевалочной базы мятежников в районе РАБАТИ-ДЖАЛИ (в непосредственной близости от иранской и пакистанской границ).

По сведениям, полученным агентурной разведкой, база включала 4 склада оружия и боеприпасов: РПГ - 100, стрелкового оружия - 400, мин для минометов - 500, ЗПУ-4 - 2 ед., ДШК - 3, боеприпасы к СО. Охрана составляла 100-150 человек.

К боевым действиям привлекались: 3/317 пдп, 1, 2 дшр, 6 мср 70 омсбр, рр, 108 вертолетов и самолетов. Общее руководство и координацию боевых действий осуществлял первый заместитель командующего 40-й армией генерал-майор ВИНОКУРОВ В. Г.

Замыслом предусматривалось - авиационными ударами с утра 5 апреля уничтожить средства ПВО перевалочной базы, нанести поражение основной группировке мятежников.

В промежутке между ударами авиации высадить десант общей численностью 560 чел. для уничтожения объектов базы, захвата оружия и боеприпасов. На выполнение боевой задачи отводилось 6 часов.

В ходе операции были грубейшим образом нарушены правила самолетовождения, в результате чего десант был высажен на территории Ирана в 10 км от афганской границы.

Принятыми мерами десант через 3 часа был переброшен на территорию ДРА в районе базы РАБАТИ-ДЖАЛИ и к исходу дня выполнил задачу по уничтожению перевалочной базы мятежников.

В результате операции уничтожено: мятежников - 174, стрелкового оружия - 2053, боеприпасов к стрелковому оружию - 258 000, ПГ - 234, мин различных - 904, РГ - 710, складов различных - 4. Захвачено: стрелкового оружия - 460, боеприпасов к стрелковому оружию - 34 000, минометов - 2.

Наши потери составили: ранено - 6 чел., уничтожено вертолетов - 2.

Причинами нарушения государственной границы явились:

1. Не отработаны меры безопасности для предотвращения нарушения госграницы.

2. Контроль готовности «пеший по летному» организован не был.

3. Отсутствие взаимодействия между 1/136 апиб и 280 овп.

4. Высадка десанта была неуправляема (командир 280 овп подполковник САВЧЕНКО В. И. от управления самоустранился, что во многом и привело к высадке десанта за границей)».

Генерал-майор Евгений Никитенко считает, что опыт операций советской армии в Афганистане, в том числе с использованием десанта, следует самым тщательным образом изучить с целью «выработки рекомендаций, в которых нуждается российская армия».

«Это был важный опыт. Во время войны в Афганистане советское военное руководство впервые столкнулось с использованием войск и их всесторонним обеспечением в условиях гражданской войны на чужой территории на специфическом театре военных действий, - заключает Никитенко. - В результате полученного опыта совершенствовалась структура соединений и частей с целью их облегчения и создания автономности. Это касалось и десанта. Этот опыт важно учитывать и современной российской армии».

Михаил Ходаренок