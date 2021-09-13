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WarSpot

INS Dhruv: корабль для слежения за космосом и морским дном

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Источник изображения: warspot.ru

Индия сможет отслеживать ракетные пуски у своих границ. Вчера, 11 сентября, портал hindustantimes.com сообщил о том, что индийские ВМС официально приняли в свой состав корабль INS Dhruv.

Многоцелевой корабль имеет сразу несколько назначений: он способен отслеживать пуски баллистических ракет «на большом расстоянии», следить на вражескими шпионскими спутниками на орбите, а также картографировать морское дно, попутно выявляя вражеские субмарины. С принятием на вооружение INS Dhruv Индия присоединилась к «клубу» стран, где подобные корабли уже используются (США, Великобритания, Россия, Китай и Франция).

Сюжет о корабле INS Dhruv

Как пишет портал navalpost.com, многоцелевой корабль завершил ходовые испытания в 2019 году и с прошлого года приступил к патрулированию. Из-за того, что INS Dhruv совместно эксплуатируется Национальной организацией технических исследований (NTRO), Организацией оборонных исследований и разработок (DRDO) и ВМС Индии, его официальный ввод в строй флота был задержан из-за внутреннего конфликта между эксплуатантами.

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Индия
Китай
Россия
Франция
Продукция
Dhruv
Компании
DRDO
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