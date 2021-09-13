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Интерфакс-АВН

Российские дальние бомбардировщики поразили мишени на полигоне в Белоруссии

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Ту-22М3
Ту-22М3.
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 12 сентября. ИНТЕРФАКС - Российские дальние бомбардировщики Ту-22М3 нанесли бомбовые удары по целям на полигоне "Ружанский" в Белоруссии в рамках учений "Запад-2021", сообщили в Минобороны России.

"Всего в розыгрыше эпизода было задействовано свыше 20 воздушных судов. В район полигона было сброшено более 50 авиационных бомб, выпущено 130 неуправляемых авиационных ракет и 850 снарядов калибра 30 миллиметров. По данным объективного контроля, все мишени в ходе проведения учения были уничтожены", - сообщили в Минобороны.

По его данным, бомбометание по наземным целям провели в том числе и экипажи самолетов Ту-22М3 дальней авиации ВКС России.

По замыслу учений, разведка обнаружила группировку условного противника, в том числе аэродром с авиакомплексами. Задействованные в учениях белорусские истребители Су-30СМ взяли под контроль воздушное пространство, в то время как по позициям условного противника "с применением авиационных средств поражения отработали пилоты штурмовой, бомбардировочной, истребительной авиации, а также ударные вертолеты".

Данный эпизод стал главным в учениях, в котором участвовала авиация России и Белоруссии.

Стратегические учения Вооруженных сил России и Белоруссии проходят раз в два года. "Запад-2021" является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил двух стран в этом году. Практические действия войск пройдут с 10 по 16 сентября на девяти полигонах, расположенных на территории России, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах вооруженных сил Белоруссии.

Всего в учениях будут участвовать до 200 тыс. человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.

Максимальное количество привлекаемого на учение личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на территории России не превышает 6,4 тыс. военнослужащих.

Возвращение органов военного управления и войск в пункты постоянной дислокации после участия в учениях запланировано до середины октября.

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