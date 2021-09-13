Лукашенко: Москва согласовала поставки Минску вооружения на миллиард долларов до 2025 года

ПОЛИГОН ОБУЗ-ЛЕСНОВСКИЙ (Белоруссия), 12 сен — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва и Минск договорились о поставках российского оружия на сумму свыше миллиарда долларов.
Лукашенко также сообщил, что Владимир Путин на переговорах в Москве рассказал ему про современные зенитные ракетные системы С-500.
"Очень эффективный комплекс, он уже, по-моему, прошел испытания, готовится к приему вооружения. В том числе я ему напомнил еще раз про С-400, рассказал ему, где мы хотим поставить эти комплексы", — добавил президент Белоруссии.
Он также подчеркнул, что армии двух стран готовы обеспечить безопасность Союзного государства.
С 10 по 16 сентября на девяти полигонах в России и на пяти в Белоруссии проходит практическая фаза стратегических учений "Запад-2021".