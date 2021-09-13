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РИА Новости

Лукашенко: Москва согласовала поставки Минску вооружения на миллиард долларов до 2025 года

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встречи
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встречи.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Гунеев

ПОЛИГОН ОБУЗ-ЛЕСНОВСКИЙ (Белоруссия), 12 сен — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва и Минск договорились о поставках российского оружия на сумму свыше миллиарда долларов.

"Я очень благодарен российскому руководству, военным и ВПК России за то, что они согласовали целый перечень вооружений, которые до 2025 года будут здесь. Это, действительно, около десятка самолетов <…> — они уже, часть, к нам поступили. Это вертолеты — несколько десятков, это ТОР-М2. Большие объемы, говорит это о том, что и мы, и Российская Федерация очень серьезно воспринимаем вот это западное направление, где мы находимся непосредственно в соприкосновении с натовскими войсками", — сказал глава государства.

Лукашенко также сообщил, что Владимир Путин на переговорах в Москве рассказал ему про современные зенитные ракетные системы С-500.

"Очень эффективный комплекс, он уже, по-моему, прошел испытания, готовится к приему вооружения. В том числе я ему напомнил еще раз про С-400, рассказал ему, где мы хотим поставить эти комплексы", — добавил президент Белоруссии.

Он также подчеркнул, что армии двух стран готовы обеспечить безопасность Союзного государства.

С 10 по 16 сентября на девяти полигонах в России и на пяти в Белоруссии проходит практическая фаза стратегических учений "Запад-2021".

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