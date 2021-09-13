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Известия.ru

Минобороны Японии обвинило российский Ан-26 в нарушении границ страны

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Минобороны Японии объявило о якобы нарушении российским самолетом Ан-26 воздушного пространства страны. Об этом 12 сентября сообщило агентство Kyodo.

По данным японского военного ведомства, нарушение границы произошло районе мыса Сиретоко на острове Хоккайдо примерно в 9.37 по местному времени (3.37 мск) и примерно в 15.58 (9.58 мск). Для перехвата российского самолета в воздух поднялись японские истребители.

«Министерство иностранных дел выразило резкий протест российской стороне по дипломатическим каналам и потребовало подтверждения фактов и предотвращения повторения подобных инцидентов», — говорится в заявлении Минобороны.

Как напоминает «Газета.ру», ранее Минобороны Японии заявило о пересечении российским вертолетом Ми-8 границы страны. Японские истребители были подняты воздух для его сопровождения.

В декабре 2020 года российский истребитель Су-30 поднимался для перехвата патрульного самолета Японии над Японским и Охотским морями. После разворота японского самолета от госграницы РФ российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования.

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Страны
Россия
Япония
Продукция
Ан-26
Ми-8
Су-30
Проекты
2020-й год
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