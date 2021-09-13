C'est la Berezina: французской армии предсказали разгром в войне с Россией

RAND призвал Францию сотрудничать с США для отражения российской угрозы
Французская армия не выдержит продолжительной войны с Россией, считают американские аналитики. Хотя вооруженные силы Пятой республики сильны и обладают новейшей техникой, резервов для затяжных боев у них нет. Поэтому Франции не обойтись без поддержки со стороны США, уверены эксперты RAND.
В докладе американского аналитического центра RAND утверждается, что в случае войны с Россией Франция не сможет ей долго противостоять. Об этом сообщает журнал Forbes.
Франция всегда была «белой вороной» в НАТО, откуда она выходила в 1966 году и вернулась лишь в 2009. Эксперты RAND отмечают, что военная слава Франции насчитывает сотни лет, приводя в качестве примера батальные успехи короля Людовика XIV и императора Наполеона Бонапарта. Кроме того, с 1945 года Париж всегда следовал «независимой линии» во внешней политике, зачастую не оправдывая ожиданий США.
В вооруженных силах Франции служат около 300 тыс. солдат и офицеров, на ее вооружении находятся танки «Леклерк», истребители Rafale и самоходные 155-миллиметровые гаубицы CAESAR. Вся эта техника по характеристикам сопоставима с российскими и американскими аналогами. Оснащенный ядерным оружием авианосец и четыре атомные подлодки с баллистическими ракетами вкупе со спутниками-шпионами и развитыми возможностями в киберпространстве позволяют Парижу считать себя готовым к решению любой военной задачи.
«Проблема Франции - не в узости возможностей, но в недостаточной их глубине. Как и США, Франция столкнулась с проблемой перевода армии на рельсы контрпартизанской и антитеррористической войны после окончания Холодной войны. Годами французы сражались в бывших колониях в африканской саванне, Сирии и Ираке», - отмечается в материале.
В результате французская армия нацелена сейчас на военные действия «медианного сегмента» - слабая логистика не позволяет Парижу предпринимать долговременные операции в отдаленных частях планеты, указывает RAND. Поэтому в случае гипотетического конфликта с Россией он закончится поражением Пятой республики, заявляют американцы. Россия - умелый и сильный противник, указано в докладе, и для войны с ней французам потребуется помощь США.
Франция готова реформировать армию
В июне 2020 года глава французского генерального штаба Тьерри Буркхард заявил, что вооруженные силы Франции начинают готовиться к возможным столкновениям с армиями других держав. Он отмечал, что Европа окружена государствами, которые идут по пути милитаризации, и вполне вероятна «неконтролируемая эскалация боевых действий».
Аналитики НАТО перед этим утверждали, что возможное столкновение с Россией может начаться из-за ошибки в расчетах, а не в результате вторжения. Поэтому, передавала заявление газета Le Monde, французским военным нужно сосредоточиться на сдерживании противника.
Евросолдаты группы «Центр»
Заявления о слабости разобщенных армий Европы звучат на фоне дискуссии о создании единой европейской армии. В 2018 году на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном канцлер ФРГ Ангела Меркель выразила мнение, что Европе необходимо полагаться в военных делах не на США, а на свои собственные силы.
Макрон поддержал канцлера Германии, заявив впоследствии о «смерти мозга» НАТО. По его мнению, военно-политический альянс находится в глубоком кризисе, и взаимодействие между его членами серьезно нарушено. Одновременно с этим европейские страны призывал вкладывать большие средства в развитие НАТО и оборону тогдашний президент США Дональд Трамп.
Однако идея создания «армии ЕС» является утопичной, заявлял в ноябре 2018 года глава центра геополитических исследований Eurocontinent Пьер-Эммануэль Томанн. Во-первых, отмечал он, у Германии нет ядерного оружия, а у Франции - есть. Но геополитические интересы двух ведущих европейских держав различаются.
«Франция в действительности хотела бы видеть взаимодействие стран ЕС в военной сфере в качестве суверенных государств под своим руководством, а заявление Макрона о европейской армии следует рассматривать в качестве политического лозунга…», - говорил Томанн.
«Для Германии, которая всегда входила в военную структуру НАТО, европейская армия является опорой альянса, и поэтому Берлин в значительной мере следует геополитическим интересам США с тем, чтобы обеспечивать противовес России», - передавали слова эксперта РИА «Новости».
В мае 2018 года ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин заявил, что создание «евроармии» позволит Европе успешнее сопротивляться прессингу со стороны США. Выходить из НАТО Франция и Германия не будут, полагал эксперт, но представлять в альянсе их интересы могут единые вооруженные силы.
«Европа - мощное экономическое образование, мощный экономический союз и в целом вполне естественно, что они хотят быть независимыми самодостаточными, суверенными в сфере обороны и безопасности», - говорил российский президент.
Иван Жуковский