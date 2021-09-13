C'est la Berezina: французской армии предсказали разгром в войне с Россией

RAND призвал Францию сотрудничать с США для отражения российской угрозы

Французская армия не выдержит продолжительной войны с Россией, считают американские аналитики. Хотя вооруженные силы Пятой республики сильны и обладают новейшей техникой, резервов для затяжных боев у них нет. Поэтому Франции не обойтись без поддержки со стороны США, уверены эксперты RAND.

В докладе американского аналитического центра RAND утверждается, что в случае войны с Россией Франция не сможет ей долго противостоять. Об этом сообщает журнал Forbes.

«Французские войска - одни из сильнейших в Западной Европе, они обладают множеством возможностей для участия в конфликте любого типа, в том числе - полномасштабной войне», - отмечается в докладе.

Франция всегда была «белой вороной» в НАТО, откуда она выходила в 1966 году и вернулась лишь в 2009. Эксперты RAND отмечают, что военная слава Франции насчитывает сотни лет, приводя в качестве примера батальные успехи короля Людовика XIV и императора Наполеона Бонапарта. Кроме того, с 1945 года Париж всегда следовал «независимой линии» во внешней политике, зачастую не оправдывая ожиданий США.

В вооруженных силах Франции служат около 300 тыс. солдат и офицеров, на ее вооружении находятся танки «Леклерк», истребители Rafale и самоходные 155-миллиметровые гаубицы CAESAR. Вся эта техника по характеристикам сопоставима с российскими и американскими аналогами. Оснащенный ядерным оружием авианосец и четыре атомные подлодки с баллистическими ракетами вкупе со спутниками-шпионами и развитыми возможностями в киберпространстве позволяют Парижу считать себя готовым к решению любой военной задачи.

«Проблема Франции - не в узости возможностей, но в недостаточной их глубине. Как и США, Франция столкнулась с проблемой перевода армии на рельсы контрпартизанской и антитеррористической войны после окончания Холодной войны. Годами французы сражались в бывших колониях в африканской саванне, Сирии и Ираке», - отмечается в материале.

В результате французская армия нацелена сейчас на военные действия «медианного сегмента» - слабая логистика не позволяет Парижу предпринимать долговременные операции в отдаленных частях планеты, указывает RAND. Поэтому в случае гипотетического конфликта с Россией он закончится поражением Пятой республики, заявляют американцы. Россия - умелый и сильный противник, указано в докладе, и для войны с ней французам потребуется помощь США.

Франция готова реформировать армию

В июне 2020 года глава французского генерального штаба Тьерри Буркхард заявил, что вооруженные силы Франции начинают готовиться к возможным столкновениям с армиями других держав. Он отмечал, что Европа окружена государствами, которые идут по пути милитаризации, и вполне вероятна «неконтролируемая эскалация боевых действий».

Аналитики НАТО перед этим утверждали, что возможное столкновение с Россией может начаться из-за ошибки в расчетах, а не в результате вторжения. Поэтому, передавала заявление газета Le Monde, французским военным нужно сосредоточиться на сдерживании противника.

Кроме того, генерал Буркхард намерен реформировать принцип устройства французской армии. Сама модель ВС Франции не предполагает создания запасов военной техники, боеприпасов и оружия. В сухопутных войсках порой не хватает вооружения, поэтому им требуется оптимизация.

Евросолдаты группы «Центр»

Заявления о слабости разобщенных армий Европы звучат на фоне дискуссии о создании единой европейской армии. В 2018 году на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном канцлер ФРГ Ангела Меркель выразила мнение, что Европе необходимо полагаться в военных делах не на США, а на свои собственные силы.

Макрон поддержал канцлера Германии, заявив впоследствии о «смерти мозга» НАТО. По его мнению, военно-политический альянс находится в глубоком кризисе, и взаимодействие между его членами серьезно нарушено. Одновременно с этим европейские страны призывал вкладывать большие средства в развитие НАТО и оборону тогдашний президент США Дональд Трамп.

Однако идея создания «армии ЕС» является утопичной, заявлял в ноябре 2018 года глава центра геополитических исследований Eurocontinent Пьер-Эммануэль Томанн. Во-первых, отмечал он, у Германии нет ядерного оружия, а у Франции - есть. Но геополитические интересы двух ведущих европейских держав различаются.

«Франция в действительности хотела бы видеть взаимодействие стран ЕС в военной сфере в качестве суверенных государств под своим руководством, а заявление Макрона о европейской армии следует рассматривать в качестве политического лозунга…», - говорил Томанн.

Восточная Европа для Франции второстепенна, в первую очередь Париж интересует возможность самостоятельных операций на Средиземном море, Ближнем Востоке и в Африке. Германию же беспокоит положение дел «на восточном фланге НАТО».

«Для Германии, которая всегда входила в военную структуру НАТО, европейская армия является опорой альянса, и поэтому Берлин в значительной мере следует геополитическим интересам США с тем, чтобы обеспечивать противовес России», - передавали слова эксперта РИА «Новости».

В мае 2018 года ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин заявил, что создание «евроармии» позволит Европе успешнее сопротивляться прессингу со стороны США. Выходить из НАТО Франция и Германия не будут, полагал эксперт, но представлять в альянсе их интересы могут единые вооруженные силы.

Схожую позицию высказывал президент РФ Владимир Путин. По его словам, «это в целом процесс положительный с точки зрения укрепления многополярности мира».

«Европа - мощное экономическое образование, мощный экономический союз и в целом вполне естественно, что они хотят быть независимыми самодостаточными, суверенными в сфере обороны и безопасности», - говорил российский президент.

Иван Жуковский