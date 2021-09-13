Позднее и дороже: КамАЗ прояснил сроки выпуска электрического кроссовера «Кама-1»

В прошлом году КамАЗ представил вниманию общественности предсерийный образец электрического кроссовера «Кама-1». Теперь компания прояснила информацию по поводу сроков выпуска этой интересной новинки отечественного автопрома.
Ранее сообщалось, что массовое производство «Камы-1» может начаться уже в следующем году. Как оказалось, это слишком оптимистичный прогноз. Также сообщалось, что новый электромобиль планируется продавать за 750 тысяч рублей с учётом государственной субсидии. Однако и эта информация не подтвердилась.
Руководитель пресс-службы КамАЗа Олег Афанасьев рассказал журналистам «Российской газеты» новые подробности. Автопроизводитель планирует провести длительные испытания «Камы-1» и ещё будет рассчитывать стоимость проекта.
Афанасьев пояснил:
Афанасьев уточнил:
Среди особенностей «Камы-1» — электромотор на 80 кВт, литий-ионный аккумулятор 33 кВт·ч, запас хода — 250 км, разгон до 100 км/ч — 6,7 с, дорожный просвет — 160 мм, система помощи водителю ADAS третьего уровня. Предварительная цена электромобиля — от 1 200 000 рублей.