Позднее и дороже: КамАЗ прояснил сроки выпуска электрического кроссовера «Кама-1»

В прошлом году КамАЗ представил вниманию общественности предсерийный образец электрического кроссовера «Кама-1». Теперь компания прояснила информацию по поводу сроков выпуска этой интересной новинки отечественного автопрома.

Ранее сообщалось, что массовое производство «Камы-1» может начаться уже в следующем году. Как оказалось, это слишком оптимистичный прогноз. Также сообщалось, что новый электромобиль планируется продавать за 750 тысяч рублей с учётом государственной субсидии. Однако и эта информация не подтвердилась.

Руководитель пресс-службы КамАЗа Олег Афанасьев рассказал журналистам «Российской газеты» новые подробности. Автопроизводитель планирует провести длительные испытания «Камы-1» и ещё будет рассчитывать стоимость проекта.

Афанасьев пояснил:

Необходимо провести целый цикл испытаний. Это прочностные, скоростные и т.д. Огромная работа, которую необходимо сделать, чтобы получить сертификат на этот автомобиль. Мы рассчитываем, что в течение 2021 и 2022 годов проведём этот цикл испытаний. После чего совету директоров будет представлен проект с инвестициями. Мы должны к тому моменту понимать его стоимость и другие параметры. И только после этого можно будет говорить о запуске его в серию.

Афанасьев уточнил:

Предварительно, учитывая весь цикл испытаний, не раньше 2024 года.

Среди особенностей «Камы-1» — электромотор на 80 кВт, литий-ионный аккумулятор 33 кВт·ч, запас хода — 250 км, разгон до 100 км/ч — 6,7 с, дорожный просвет — 160 мм, система помощи водителю ADAS третьего уровня. Предварительная цена электромобиля — от 1 200 000 рублей.