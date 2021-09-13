Войти
РКС

Новая аппаратура РКС ускорит создание современных российских спутников

95
0
0
Новая аппаратура РКС ускорит создание современных российских спутников
Новая аппаратура РКС ускорит создание современных российских спутников.
Источник изображения: industry-hunter.com

Модернизированные рабочие места для ускоренных испытаний командно-измерительных систем космических аппаратов разработали специалисты холдинга «Российские космические системы» (РКС, входит в Госкорпорацию «Роскосмос»). Унифицированная испытательная аппаратура значительно сократит сроки создания новых российских спутников дистанционного зондирования Земли серии «Метеор-М» для экологического мониторинга.

Бортовая командно-измерительная система (КИС) «Метеор-М», которую начнут испытывать при помощи новых рабочих мест, – это служебные приборы для передачи телеметрических данных, приема команд управления и измерения параметров орбиты. КИС поддерживает связь с Землей, собирает и передает на наземные пункты управления телеметрическую информацию, а также обрабатывает поступающие с Земли управляющие команды и контролирует их исполнение. КИС наблюдает за корректностью работы системы ориентации и телекоммуникационных систем спутника. С ее помощью ведутся измерения текущих навигационных параметров движения космического аппарата.

Новое модернизированное рабочее место разработки РКС представляет собой компактный прибор размерами с традиционный системный блок домашнего компьютера с десятком разъемов, платами ввода-вывода, телеметрии и коммутационной платой. Часть разъемов подключается к декодеру командной и телеметрической информации – одному из основных в составе бортовой аппаратуры командно-измерительной линии. К остальным разъемам подключаются осциллографы, источники питания, вольтметры и другое «навесное» измерительное оборудование.

Раньше под каждый новый декодер командной и телеметрической информации изготавливалось новое рабочее место с новыми измерительными платами-имитаторами и набором измерительного оборудования. Теперь же на выходе установлена единая плата-эмулятор, которая неизменна от прибора к прибору и будет проводить испытания двух декодеров одновременно. Таким образом, значительно снижаются затраты и время на испытания бортовых систем, что в свою очередь позволяет ускорить процесс изготовления современных российских спутников.

С использованием нового прибора будет собран первый летный комплект бортовой командно-измерительной линии спутника «Метеор-М» № 2-3. Технические принципы, заложенные в этом приборе, мы планируем распространить на всю последующую практику создания бортовой аппаратуры. Наша новая разработка — еще один шаг в направлении унификации производства аппаратуры для спутников. — Руководитель группы разработки рабочих мест бортовых приборов РКС Александр ПУШКИН.

РКС создает бортовую командно-измерительную аппаратуру с применением современных технологий и уникальных технических решений. С ее помощью обеспечивается устойчивое управление космическими аппаратами и передача на Землю телеметрической информации. Разработка и совершенствование бортовых служебных приборов и испытательного оборудования ведется не один десяток лет, что позволяет создать решения с большим запасом надежности, которые прошли летную квалификацию на целом ряде спутников дистанционного зондирования Земли.

Права на данный материал принадлежат РКС
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
РКC
Роскосмос
Проекты
ИТ
Похожие новости
28.12.2017
Российские ГЭС оснастят космической системой контроля и диагностики
14.07.2017
Проект "Цифровая Земля" и новейшие разработки в области космического приборостроения представит РКС на авиасалоне МАКС-2017
10.11.2016
Дмитрий Медведев оценил "Гонца"
03.07.2015
С космодрома «Восточный» впервые cопровождали запуск «Прогресс М-28М» с Байконура
11.07.2012
Внеземная оптимизация
20.03.2012
Роскосмоса черные дыры
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.09 01:51
  • 2
wPolityce (Польша): ядерное оружие в Польше? Пора действовать
  • 13.09 01:02
  • 11
Служба безопасности Украины отрицает причастность к истории с задержанием в Белоруссии 33 россиян из ЧВК "Вагнера"
  • 13.09 00:39
  • 22
Ветеран КГБ Кобяков: сводки для Горбачева о "болевых точках" СССР утекали иностранным агентам
  • 12.09 23:06
  • 17
Sina (Китай): заморский эксклав наконец-то «расцвел»! Россия вонзает нож в самое сердце НАТО
  • 12.09 20:32
  • 50
Ил-112В впервые совершил перелет в Жуковский
  • 12.09 17:02
  • 3
Американцы испытали концепцию беспилотного ведомого для истребителей
  • 12.09 16:48
  • 1
В США сравнили Су-75 с китайским J-10C
  • 12.09 13:54
  • 269
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 12.09 11:09
  • 0
Администрации Байдена настало время пересмотреть свой подход к противоракетной обороне
  • 12.09 10:30
  • 0
Бряцают исключительностью: в США рассказали, кто главный в НАТО
  • 12.09 09:00
  • 16629
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 11.09 13:56
  • 23
Зенитный комплекс "Тор" научили бороться с ордой дронов-камикадзе
  • 11.09 11:14
  • 2
«США опередили нас навсегда. Мы даже не понимаем, что они делают»
  • 11.09 10:33
  • 1
Центр "Авангард" предоставит своим воспитанникам льготы в учебных программах ДОСААФ России
  • 10.09 20:42
  • 2269
Как насчёт юмористического раздела?