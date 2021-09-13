Войти
РИА Новости

ВДВ на учениях "Запад-2021" впервые применили навесной огонь из БМД-4М

75
0
0
Военнослужащий на церемонии передачи новых боевых машин десанта БМД-4М и бронетранспортеров БТР-МДМ "Ракушка" на вооружение ВДВ
Военнослужащий на церемонии передачи новых боевых машин десанта БМД-4М и бронетранспортеров БТР-МДМ "Ракушка" на вооружение ВДВ.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Тимкив

СТРУГИ КРАСНЫЕ (Псковская область), 12 сен — РИА Новости. Российские ВДВ во время учений "Запад-2021" впервые применили навесной огонь из БМД-4М для уничтожения пунктов управления дронами противника, сообщили в Минобороны.

Стрельба с закрытых позиций — стандартный метод ведения огня для самоходных артиллерийских установок. Артиллеристы не видят противника, снаряд летит навесом по координатам, установленным разведкой, но для БМД такая тактика прежде не применялась.

"На полигоне Струги Красные в ходе учений "Запад" десантники отработали новый элемент тактического боя: в ходе проведения практических действий десантники выполнили огневое поражение условного противника с закрытых огневых позиций из боевых машин десанта нового поколения БМД-4М", — отметили в ведомстве.

При этом разведданные для боевых машин передали беспилотники десантников типа "Орлан".

БМД-4М оснащена 100-мм пушкой 2А70, которая позволяет вести стрельбу осколочно-фугасным снарядом на максимальную дальность до 6,5 километра.

Помимо этого, десантники совершили 100-километровый марш на полигон, преодолев участки зараженной местности и минно-взрывных заграждений. Огнем из вооружения машин БМД-4М, бронетранспортеров "Ракушка" и из стрелкового оружия они отразили нападение группы незаконного вооруженного формирования условного противника. Затем на полигоне войска совершили рейд в тыл "боевиков", блокировали и уничтожили их базы.

Совместные стратегические учения Москвы и Минска проводятся раз в два года. "Запад-2021" — завершающий этап подготовки военных в этом году. Маневры проходят с 10 по 16 сентября на девяти полигонах на территории России и в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах в Белоруссии.

Всего них поучаствуют до 200 тысяч человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.

Войска и командование вернутся в пункты постоянной дислокации до середины октября.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Россия
Продукция
БМД-4
БТР-МДМ Ракушка-М
Проекты
БПЛА
Военные учения
Похожие новости
27.08.2018
Чем запомнится "Армия-2018". Итоги крупнейшего оружейного форума
25.12.2017
Оружие-2017: какую технику получила армия России
05.01.2017
Александр Якунин: спрос на разработки ОПК за рубежом вырос на 25 процентов
06.09.2016
"Армия-2016": главная площадка российской военной промышленности
29.12.2012
Никто, кроме них
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.09 01:51
  • 2
wPolityce (Польша): ядерное оружие в Польше? Пора действовать
  • 13.09 01:02
  • 11
Служба безопасности Украины отрицает причастность к истории с задержанием в Белоруссии 33 россиян из ЧВК "Вагнера"
  • 13.09 00:39
  • 22
Ветеран КГБ Кобяков: сводки для Горбачева о "болевых точках" СССР утекали иностранным агентам
  • 12.09 23:06
  • 17
Sina (Китай): заморский эксклав наконец-то «расцвел»! Россия вонзает нож в самое сердце НАТО
  • 12.09 20:32
  • 50
Ил-112В впервые совершил перелет в Жуковский
  • 12.09 17:02
  • 3
Американцы испытали концепцию беспилотного ведомого для истребителей
  • 12.09 16:48
  • 1
В США сравнили Су-75 с китайским J-10C
  • 12.09 13:54
  • 269
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 12.09 11:09
  • 0
Администрации Байдена настало время пересмотреть свой подход к противоракетной обороне
  • 12.09 10:30
  • 0
Бряцают исключительностью: в США рассказали, кто главный в НАТО
  • 12.09 09:00
  • 16629
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 11.09 13:56
  • 23
Зенитный комплекс "Тор" научили бороться с ордой дронов-камикадзе
  • 11.09 11:14
  • 2
«США опередили нас навсегда. Мы даже не понимаем, что они делают»
  • 11.09 10:33
  • 1
Центр "Авангард" предоставит своим воспитанникам льготы в учебных программах ДОСААФ России
  • 10.09 20:42
  • 2269
Как насчёт юмористического раздела?