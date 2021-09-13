Daily Mail (Великобритания): тотальную войну с Россией исключать нельзя, предупреждает Украина

Британские читатели, комментируя параноидальные заявления Зеленского о том, что Россия якобы намерена захватить Украину и вообще готовится к тотальной войне, частично разделяют его «опасения». Другие обращают внимание на загнивание Запада и неспособность НАТО противостоять растущим амбициям России и Китая.

Путин и Белоруссия тревожат НАТО огромными учениями с участием 200 тысяч военных - спустя всего несколько месяцев после массированной переброски сил к границам Украины, пишет Daily Mail.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в пятницу, что полномасштабная война с соседней Россией возможна и что он хотел бы встретиться с президентом России Владимиром Путиным, дабы обсудить рост напряженности между двумя странами. При этом он посетовал, что Украина не получила четкого ответа на запрос о членстве в НАТО, хотя этот шаг наверняка приведет Москву в ярость, рассуждает газета.

Отношения Москвы и Киева, и без того напряженные, ухудшились в начале этого года с усилением боевых действий на востоке Украины. Россия сосредоточила у границ Украины значительные силы спустя семь лет после захвата Крыма и поддержки пророссийских сепаратистов на востоке страны, "напоминает" британское издание.

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Комментарии читателей:

A.Kanowski

Россия и Китай такие борзые, потому что знают, что Запад рушится изнутри. Китайско-российская эра вот-вот начнется.

Dksj

Ну и кто, спрашивается, выиграл холодную войну на самом деле?

B Buchanan

Не бойтесь, Британия бросит на перехват свои самые политкорректные отряды.

illuminated_one

Главная угроза для Запада - это распад изнутри. И Россия, и Китай об этом знают и просто наблюдают за катастрофой в реальном времени. А мы отправим им очередное "жесткое предупреждение" (причем будем его несколько раз перечитывать на предмет инклюзивности и толерантности). В общем, покажем им, где раки зимуют.

Howmadisthis

Пустая трата ресурсов, лишь бы потешить путинское самолюбие.

Darren

У русских есть золото, нефть и много чего еще. А у нас в Британии что, напомните? Только политкорректность и дурачки вроде тебя… Боже, помоги нам!

Loonylin

При Трампе бы этого не произошло.

Cactus Paul

Ну, не переоценивай старину Донни.

Morerum

Путин просто впрягается за старого кореша. А сейчас они по-геройски ускачут с голым торсом в закат на белых конях.

Patrice Closin

Запад слаб, и грядет новое мрачное Средневековье. Всем удачи, она понадобится.

Bad Ben

Самая опасная и нестабильная нация на земле. Русские хронически неспособны жить мирно, не нападая на соседей и никого не аннексируя хотя бы раз в несколько лет.

Area53

Запад повернут на правах трансов и правильных местоимениях, а Россия и Китай готовятся к войне! У нас нет шансов, Западу в привычном понимании крышка!

AAK123

Мы семимильными шагами идем к новой никому не нужной войне. В 1990 году США пообещали не расширять НАТО, где тогда было всего 19 членов. Сегодня - уже 30. Россия видит в НАТО наступательную угрозу, особенно в свете афганской кампании. И учитывая их общую историю, Россия не допустит, чтобы в НАТО вошла Украина - так альянс приблизится вплотную к ее границам. Мы же не хотели советских ракет на Кубе, а Великобритания - российских баз в Ирландии. Было бы разумно пригласить Россию в НАТО, чтобы избежать конфликта и укрепить наш альянс против Китая.

Dee

России пора провести реформы, демократизироваться и вступить в НАТО. Реальная угроза миру - это Китай при Си. Но можно надеяться, что и Китай рано или поздно реформируется, и мы все будем просто торговать и сотрудничать, заживем в мире и сосредоточимся на общих вопросах - освоении космоса, борьбе с раком и старостью и заботой о планете. У нас достаточно "нечеловеческих" врагов вроде болезней. С ними поборются самые светлые умы при всеобщей финансовой поддержке, и человечество снова станет великим - вдруг хотя бы на этот раз повезет!

Ckey

Это просто демонстрация силы и знак, что Россия не намерена терять контроль над своим окружением. И еще сигнал Евросоюзу, чтобы не зарился на Белоруссию. Но на самом деле Россия только сжимается: с одной стороны у нее Китай, с другой - ЕС и НАТО. Настоящая угроза сегодня - это терроризм и религия этих фанатиков. В будущем угрозой станет еще и Китай, в основном для Азии.

Sulzerbrush

Русские снова разжигают войну, как обычно. Ничего удивительного.

L.whoaps2001

А вы давайте дуйте ваши овощные смузи, жгите портреты Черчилля и выкладывайте танцульки в "Тикток"… пока Восток готовится уничтожить толерантный Запад. И не то чтобы мы этого не заслужили, с такими-то глупыми политиками…

TheBlueEyedWolf

Старая история: параноидальная и трусливая Россия бряцает саблей, а ее экономика в руинах.

Newtownabbey

США и НАТО потеряли всякий авторитет после Афганистана.

Darren

После Вьетнама.

Snowie 1945

Путин, хватит транжирить деньги впустую, лучше пойди накорми свой народ!

Tansky

Игра мускулами - неважный способ отвлечь собственных граждан от их паршивой жизни.

Cg

Спорим, их танки на ходу?

Lameduck

Ну, мы тоже штуки три раскочегарим…