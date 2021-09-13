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WarSpot

В США «печатают» казармы

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Источник изображения: warspot.ru

3D-принтеры стали строительным инструментом американской армии. Вчера, 11 сентября журнал Popular Mechanics сообщил о том, что компания ICON построила крупнейшее в Северной Америке «напечатанное» сооружение — им стала казарма Национальной гвардии в учебном центре Кэмп-Свифт в Бастропе, штат Техас.

Площадь сдвоенной казармы составляет порядка 350 кв.м. Она рассчитана на проживание 72 человек и оснащена всем необходим. В компании ICON рассчитывают, что строение «прослужит десятилетиями».

Процесс «печати» армейских казарм

Напечатанные на 3D-принтере казармы спроектированы компаниями Logan Architecture и Fort Structures. Они являются новейшим проектом с использованием строительной системы последнего поколения Vulcan от компании ICON. Для создания пустотелых стен использовалась специальная бетонная смесь. Позже пустоты заполнили утеплителем, а в проёмы установили окна и двери. Крыша представляет собой модульную конструкцию, применяемую при строительстве складских помещений.

Внутри «напечатанной» казармы

Источник изображения: iconbuild.com

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
А350
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