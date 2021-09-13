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РИА Новости

NI: преимущество российского истребителя Су-75 Checkmate заключается в его цене

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Презентация нового военного самолета Checkmate
Презентация нового военного самолета Checkmate.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Майшев

МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Оснащение и конкурентоспособная стоимость нового легкого тактического самолета Су-75 Checkmate позволит ему обойти зарубежных производителей. Таким мнением поделился обозреватель Марк Эпископос в статье для The National Interest.

Российский истребитель-невидимка пятого поколения может развивать скорость до 1900 километров в час, а его боевой радиус составляет три тысячи километров, обращает внимание автор.

Он подчеркивает, что Су-75 Checkmate оснащен двигателем "второго этапа" (Изделие 30) и может похвастаться современной стеклянной кабиной, планировка которой схожа с той, что у истребителя Су-57.

В качестве еще одного преимущества специалист выделяет грузоподъемность самолета в более чем семь тонн и способность переносить универсальное вооружение, куда входят ракеты средней и малой дальности РВВ-МД и РВВ-СД, ракеты класса "воздух-земля" из семейства "Гром", большое количество управляемых и неуправляемых бомб и много другое.

Отмечается, что при минимальной стоимости в 25-30 миллионов долларов Су-75 Checkmate составит конкуренцию шведскому многоцелевому истребителю Saab JAS-39 Gripen и французскому Dassault Rafale.

Прототип нового Су-75 пятого поколения впервые представили на Московском международном авиакосмическом салоне. Истребитель рассчитан в первую очередь на экспорт в страны Ближнего Востока, Азии, Северной Африки и Латинской Америки. Первый полет запланирован на 2023 год, серийное производство — на 2025-й.

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Страны
Россия
США
Франция
Швеция
Продукция
Checkmate
Gripen NG
Rafale
ПАК ФА
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SAAB
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