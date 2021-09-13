Ту-22М3 ВКС России отработали бомбометание в рамках учений "Запад-2021"

Всего в эпизоде учений было задействовано свыше 20 воздушных судов

ПОЛИГОН РУЖАНСКИЙ /Белоруссия/, 12 сентября. /ТАСС/. Более 20 воздушных судов из России и Белоруссии отработали применение авиационных средств поражения в рамках учений "Запад-2021" на полигоне Ружанский (Белоруссия). В частности, экипажи Ту-22М3 ВКС РФ отработали бомбометание, сообщили журналистам в Минобороны России.

По замыслу учения была обнаружена группировка условного противника, в том числе аэродром с авиакомплексами. Разведку местности провели белорусские Су-30СМ. Затем пилоты штурмовой, бомбардировочной и истребительной авиации совместно с ударными вертолетами отработали применение авиационных средств поражения по позициям условного противника. "Бомбометание по наземным целям провели в том числе и экипажи самолетов Ту-22М3 дальней авиации ВКС России", - отметили в военном ведомстве.

Всего в эпизоде учений было задействовано свыше 20 воздушных судов. Согласно информации объективного контроля, все мишени были успешно поражены. "В район полигона было сброшено более 50 авиационных бомб, выпущено 130 неуправляемых авиационных ракет и 850 снарядов калибра 30 миллиметров", - рассказали в Минобороны России.

Совместные стратегические учения РФ и Белоруссии "Запад-2021" проходят 10-16 сентября на военных полигонах Белоруссии и России. В них примут участие около 200 тыс. человек, свыше 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники. Сценарий учений предполагает реагирование на обострение международной обстановки и возможную агрессию против Союзного государства. Российская и белорусская стороны ранее неоднократно заявляли об оборонительном характере предстоящих маневров.