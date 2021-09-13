Появились кадры ночного десантирования подразделений ВДВ под Псковом

Министерство обороны России показало кадры ночного десантирования военнослужащих в Псковской области в ходе учений «Запад-2021». Об этом 12 сентября сообщил телеканал РЕН ТВ.

На кадрах видно, как десантники заходят в военно-транспортные самолеты. После этого показан взлет лайнера и десантирование военных в ночное время. Также можно увидеть приземление военной техники.

В ночь на воскресенье в Псковской области было впервые проведено десантирование более 600 военных в полной экипировке. Кроме личного состава были десантированы 30 единиц военной техники.

К проведению маневра привлекли более 20 самолетов военно-транспортной авиации Ил-76. Они одновременно провели выброску подразделений ВДВ с высот от 600 до 4000 метров на две площадки приземления.

8 сентября в Белоруссию прибыли самолеты Су-30СМ ВКС России в рамках создания совместных с РФ учебно-боевых центров подготовки военно-воздушных сил.

28 августа подразделения зенитных ракетных войск РФ прибыли в Гродно для формирования совместного центра подготовки военно-воздушных сил, а также войск противовоздушной обороны РФ и Белоруссии. Учебно-боевые центры развернули в Нижегородской и Калининградской областях РФ и в Гродненской области Белоруссии.

Стратегические мероприятия «Запад-2021» проходят раз в четыре года. В этом году они проводятся с 10 по 19 сентября. Помимо военных из Союзного государства на них приглашены контингенты и наблюдатели из некоторых стран ШОС и ОДКБ.