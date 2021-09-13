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РИА Новости

Ночное десантирование более 600 человек впервые провели на учениях "Запад-2021"

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Учебное десантирование во время совместных учений ВДВ России, Белоруссии и Сербии "Славянское братство-2016" в Сербии
Учебное десантирование во время совместных учений ВДВ России, Белоруссии и Сербии "Славянское братство-2016" в Сербии.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

ПОЛИГОН СТРУГИ КРАСНЫЕ (Псковская область), 12 сен — РИА Новости. Псковское соединение ВДВ провело первое массовое ночное десантирование во время совместных стратегических российско-белорусских учений "Запад-2021".

"На полигоне Струги Красные в Псковской области впервые в ночное время было проведено массовое десантирование более 600 человек личного состава в полной экипировке, с оружием и снаряжением, и 30 боевых машин десанта БМД-2К-АУ, БМД-4М и БТР", — сообщили в российском министерстве обороны.

Действия военных координировали при помощи современных комплексов навигации и приборов ночного видения. После сбора личного состава и расшвартовки приземлившейся военной техники подразделения захватили полевой аэродром и уничтожили условного противника при поддержке артиллерии и средств ПВО.

Как уточнили в Минобороны, в операции задействовали более 20 самолетов военно-транспортной авиации Ил-76, которые одновременно осуществляли выброску подразделений ВДВ с высот от 600 до четырех тысяч метров на две площадки приземления. С воздуха десантников прикрывали экипажи истребителей Су-30СМ и вертолетов армейской авиации Ми-8АМТШ и Ка-50. При этом воздушным строем самолетов транспортников управляли с борта самолетов дальнего радиолокационного обнаружения А-50У и Ил-22-СУРТ.

Стратегические учения Вооруженных сил России и Белоруссии проходят раз в два года. "Запад-2021" — завершающий этап совместной подготовки вооруженных сил двух стран в этом году. Маневры проходят с 10 по 16 сентября на девяти полигонах, расположенных на территории России и в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах Вооруженных сил Белоруссии.

Всего них поучаствуют до 200 тысяч человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.

Войска и командование вернется в пункты постоянной дислокации до середины октября.

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